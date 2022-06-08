«الصحة» تنشر خريطة القوافل الطبية بالمحافظات اليوم.. العلاج مجانا

كشفت وزارة الصحة والسكان عن إطلاق 6 قوافل الطبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة» ببعض المحافظات، مشيرة فى تقرير رسمي لها إلى أن الكشف والعلاج مجانا خلال هذه القوافل الطبية، واستعرضت التخصصات الطبية التي من المقرر أن تضمنها المبادرة وهي كالتالي: «نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الأطفال - الباطنة - الأنف والأذن - العظام - الجراحة - الرمد - الأسنان - القلب - الجلدية - خدمات الأشعة والتحاليل».

أماكن القوافل الطبية المقرر انطلاقها اليوم

وحدد وزارة الصحة أماكن القوافل الطبية وتتضمنت وحدة الأسد مركز العاميرة محافظة الأسكندرية، العطيات مركز أبنوب محافظة أسيوط، كفر حميد حي العياط محافظة الجيزة، أبو منقار مركز الفرافرة محافظة الجيزة، وحدة طب الأسرة بمرسى علم محافظة البحر الأحمر، ناي مركز قليوب محافظة القليوبية.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أنه يمكن معرفة أماكن القوافل الطبية من خلال الخط الساخن للوزارة 105، مؤكدة أن أماكن القوافل الطبية تختلف كل فترة بحسب الخطة الموضوعة، وقالت يمكن للمواطنين معرفة أماكن القوافل الطبية من خلال الخط الساخن للوزارة لمعرفة أقرب وحدة صحية، وذكرت الوزارة سبب تغير أماكن القوافل الطبية، وقالت لضمان وصول القوافل الطبية لجميع المناطق النائية على مستوى محافظات الجمهورية.

القوافل الطبية تقوم بإجراء التحاليل والأشعة مجانا

وأشارت وزارة الصحة والسكان، إلى أن القوافل الطبية تقوم بإجراء التحاليل والأشعة مجانا للمواطنين المشاركين بها، فضلا عن وجود صيدليات لصرف العلاج مجانا وتحويل الحالات الحرجة إلى أقرب مستشفي للمواطن.

وناشدت وزارة الصحة والسكان المواطنين بضرورة المشاركة مع اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة كارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعى وعدم التكدس، حفاظا على استقرار المنحنى الوبائي لفيروس كورونا في مصر، ومكتسبات الدولة التى حققتها خلال جائحة فيروس كورونا.