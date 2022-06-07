تراجع العقود الآجلة للقمح مع توقعات بزيادة الإنتاج في أستراليا

تراجعت العقود الآجلة للقمح، اليوم، في بورصة شيكاغو إلى 10.8 دولار للبوشل، بما يعادل 27.2 كيلو جرام، بعد ارتفاعها بأكثر من 5٪ أمس، إثر تقارير عن تحسن الإمدادات من مصادر بديلة خففت قليلاً من المخاوف المتزايدة بشأن النقص العالمي.

تحسن الطقس في أستراليا

وأدى تحسن الطقس في أستراليا إلى رفع توقعات الإنتاج إلى 30.8 مليون طن لعام 2022/23، أعلى بنسبة 22٪ من متوسط ​​10 سنوات، كما قالت الحكومة الهندية إنها قد تسمح بشحن 500 ألف طن، وذلك بعدما تسبب قرار الحكومة بحظر التصدير في زيادة أسعار القمح إلى أعلى مستوى في 14 عاما عند 12.84 دولار.

توقعات منظمة الأغذية والزراعة

ومع ذلك، توقع تقرير منظمة الأغذية والزراعة الصادر في يونيو الجاري أول انخفاض في إنتاج الحبوب العالمي خلال أربع سنوات للموسم المقبل، مع الانخفاضات الرئيسية في الأرز والقمح، وارتفع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الحبوب بنسبة بلغت 2.2% مقارنة بالشهر الماضي، مدفوعا بأسعار القمح التي ارتفعت بنسبة 5.6% عن مستواها في أبريل، وبنسبة 56.2% عن قيمتها في العام الماضي.

مخاوف نقص المعروض

يأتي ذلك تزامنا مع مخاوف الأسواق العالمية من نقص المعروض، ومن غير المرجح أن يخفف الغرب العقوبات المفروضة على موسكو، وهو مطلب وضعته روسيا لفتح ممرات تجارية في البحر الأسود الأوكراني وموانئ بحر آزوف.

وبحسب تقارير عالمية فإن هناك أكثر من 20 مليون طن من الحبوب الأوكرانية عالقة بالقرب من صوامع الميناء، والتي تراكمت منذ توقف الشحن البحري في 24 فبراير.

وتعد روسيا أكبر مصدر للقمح تليها الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وأوكرانيا وأستراليا والأرجنتين، كما شكّلت أوكرانيا وروسيا ما يقرب من 30٪ من صادرات القمح العالمية قبل الغزو الروسي في فبراير الماضي.