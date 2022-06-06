أسعار القمح العالمية تبدأ الارتفاع من أدنى مستوى لها منذ شهر

ارتفعت العقود الآجلة للقمح في بورصة شيكاغو فوق 10.8 دولارات للبوشل «يعادل 27.2 كيلو جرام»، منتعشة من أدنى مستوى لها في أربعة أسابيع عند 10.3 دولارات وسط توقعات بانخفاض إنتاج الحبوب حسب تقرير صادر عن منظمة الأغذية والزراعة.

أول انخفاض في الإنتاج العالمي خلال أربع سنوات

وأشار التقرير إلى أن أول انخفاض في الإنتاج العالمي للحبوب خلال أربع سنوات لموسم 2022/23، ومن المتوقع أن ينخفض ​​16 مليون طن عن العام السابق مع انخفاضات رئيسية في الأرز والقمح.

في الوقت نفسه، خفف المستثمرون من توقعاتهم بشأن ارتفاع النشاط التجاري خارج الموانئ الأوكرانية، إذ من غير المرجح أن يخفف الغرب العقوبات المفروضة على موسكو، وهو مطلب من جانب روسيا لفتح ممرات تجارية في موانئ البحر الأسود وبحر آزوف.

حبوب أوكرانية عالقة في الصوامع بسبب الحرب

وهناك أكثر من 20 مليون طن من الحبوب الأوكرانية عالقة بالقرب من صوامع الميناء، والتي تراكمت منذ توقف الشحن البحري في 24 فبراير.

وتعد روسيا أكبر مصدر للقمح تليها الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وأوكرانيا وأستراليا والأرجنتين، وشكّلت أوكرانيا وروسيا ما يقرب من 30٪ من صادرات القمح العالمية قبل الغزو الروسي.

توقعات مؤشر منظمة الأغذية والزراعة

وارتفع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الحبوب بنسبة بلغت 2.2% مقارنة بالشهر الماضي، مدفوعا بأسعار القمح التي ارتفعت بنسبة 5.6% عن مستواها في أبريل، وبنسبة 56.2% عن قيمتها في العام الماضي.

قرار الهند بحظر التصدير

وعزز قرار الهند بحظر صادرات القمح من توقعات زيادة الأسعار الفترة المقبلة، تزامنا مع مخاوف بشأن موقف المحصول لدى العديد من البلدان المصدرة وكبار منتجي القمح، فضلا عن توقعات تراجع الإنتاج في أوكرانيا بسبب الحرب الروسية.