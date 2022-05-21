أسعار القمح تنخفض بعد ارتفاعه لأعلى مستوى منذ 14 عاما

انخفضت العقود الآجلة للقمح في شيكاغو إلى أقل من 12 دولارًا للبوشل (60 رطلا) من أعلى مستوى في 14 عامًا عند 12.8 دولارًا في 17 مايو، حيث خفت المخاوف بشأن نقص العرض عن الطلب.

خطة لتجديد صادرات القمح

وقال مزود البيانات الاقتصادية تريدينج إيكونوميكس، إن الأمم المتحدة ذكرت أنها ستضع خطة لتجديد صادرات القمح التي أعاقتها الحرب في أوكرانيا، بينما تعهد البنك الدولي بمبلغ 30 مليار دولار للمساعدة في وقف الأمن الغذائي وتوقعت روسيا إمدادات وفيرة في عام التسويق المقبل.

وأضاف التقرير أنه في الوقت نفسه، من المتوقع أن ينخفض ​​إنتاج القمح الأوكراني بنسبة 35% هذا العام التسويقي إلى 21.5 مليون طن بسبب الدمار المباشر أو المشاكل اللوجستية من الحرب.

وأشار إلى أنه لا يمكن تصدير جزء كبير من المحاصيل المتبقية لأن الموانئ الأوكرانية مستهدفة بشدة من قبل القوات الروسية.

وأعلنت الحكومة الهندية فرض حظر على صادرات القمح لضمان الأمن الغذائي المحلي، حيث كان من شأن ارتفاع الأسعار أن يحفز التجار على بيع القمح لسوق التصدير الخاص بدلاً من برامج الرعاية الغذائية الحكومية.

القمح بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق في مارس 2022

ووصل القمح إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند سعر 13.50 دولار في مارس 2022، ومن المتوقع تداول القمح عند 12.14 دولار أمريكي للبوشل بنهاية هذا الربع، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية وتوقعات المحللين من Trading Economics، وبالنظر إلى المستقبل، نقدر أنه سيتم التداول عند 13.33 في غضون 12 شهرًا.

وتشهد أسواق القمح خلال الفترة الحالية حالة من التذبذب وعدم الاستقرار ترجع لاستمرار الأزمة الروسية الأوكرانية، وزيادة التضخم، وقرار الفيدرالي برفع سعر الفائدة.