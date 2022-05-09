قرارات هندية غير سارة للمستهلكين ترفع أسعار القمح

ارتفعت العقود الآجلة للقمح في بورصة شيكاغو التجارية عند مستوى 11.2 دولار للبوشل (27 كيلو جراما)، وهو أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع، حيث أدت الظروف الجوية السيئة وقيود التصدير إلى زيادة مخاوف الإمداد.

أخبار غير سارة

قالت الحكومة الهندية إنها تدرس تقييد صادرات القمح بعد أن أعاقت موجات الحر الشديدة الإنتاج، ما أدى إلى محو الآمال السابقة من التجار في جميع أنحاء العالم بأن محصولًا قويًا في الهند من شأنه أن يخفف النقص العالمي وسط الحرب في أوكرانيا.

ارتفاع أسعار القمح 31%

ارتفعت أسعار القمح بنسبة 31% عما كانت عليه قبل الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير الماضي، حيث أدت الصادرات المتوقفة من البحر الأسود إلى انخفاض كبير في المعروض العالمي وإنهاء توقعات المخزون.

الغزو الروسي يقلب الموازين

قبل الغزو الروسي، كانت أوكرانيا وروسيا مسؤولة عن 30% من الصادرات العالمية تقريباً، وفي الوقت نفسه، أظهرت بيانات الأرصاد الجوية أن 68% من مزارع كانساس و65% من تلك الموجودة في أوكلاهوما الأمريكية كانت تعاني من الجفاف في الثلاثين يومًا الماضية، بحسب مزود البيانات الاقتصادية تريدنج إيكونوميكس.

توقعات بارتفاع الأسعار

تاريخياً، بلغ سعر القمح إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 13.50 دولار أمريكي للبوشل في مارس 2022، وسط توقعات بأن يتم تداول القمح عند 11.43 دولار أمريكي للبوشل بنهاية هذا الربع في يونيو 2022، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية بالنظر إلى المستقبل، وسط توقعات أن يجرى التداول عند 12.56.37 دولار للبوشل في غضون 12 شهرًا.

تتاح العقود الآجلة للقمح للتداول في بورصة شيكاغو للتجارة (CBOT) ويورونكست ومجلس مدينة كانساس للتجارة (KCBT) وبورصة مينيابوليس للحبوب (MGEX)، وأكبر منتجي القمح هم الصين والهند وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا وأستراليا وكندا، وتعتبر روسيا أكبر مصدر للقمح تليها الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وأوكرانيا وأستراليا والأرجنتين، وشكّلت أوكرانيا وروسيا ما يقرب من 30% تقريباً من صادرات القمح العالمية قبل الغزو الروسي لأوكرانيا.