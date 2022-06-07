باحث هندي عن التصريحات المسيئة للنبي في بلاده: الجميع رفضها بغضب

حالة من الغضب على نطاق الوطن العربي بسبب التصريحات المسيئة للنبي والتي خرجت من قبل المتحدثة باسم الحزب الحاكم في الهند نوبور شارما، ليتصدر هاشتاج «إلا رسول الله» موقع التغريدات القصيرة «تويتر» منذ يومين وحتى الآن.

غضب مسلمو الهند بسبب الإساءة للنبي

التصريحات المسيئة للنبي أثارت غضب الهنود المسلمين، من بينهم محمد رافع، باحث وكاتب هندي، ومترجم في اللغة العربية بجامعة معدن الثقافة الإسلامية بولاية «كيرالا» الهندية، موضحًا أن تصريحات المتحدثة باسم حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم في الهند أثارت جدلا واسعًا بين المسلمين الهنود.

رفض واستنكار

وأضاف «رافع»، في حديثه مع «الوطن»، أن جميع الحركات والأحزاب السياسية استنكرت تصريحات المتحدثة باسم الحزب الحاكم في الهند، ورفضوا تلك الإساءة رفضًا تاما، خاصة وأن الهند بها نسبة كبيرة من المسلمين.

قرارات الحزب الحاكم ضد الإساءة للنبي

وأشار الباحث والكاتب الهندي إلى أن الأوضاع أصبحت أكثر هدوءًا بعد قرار الحزب الحاكم بوقف نوبور شارما المتحدثة باسمه عن العمل، وكذلك طرد نافين كومار المسؤول عن وحدة الإعلام في الحزب بعد التصريحات المسيئة للنبي، فضلا عن إصداره بيان يؤكد فيه احترام جميع الأديان ورفضه إهانة أي من رموزها، مضيفًا أن الحكومة طالبت بإلقاء القبض عليهم.

رد صاحبة التصريحات المسيئة للرسول

وعلقت نوبور شارما، في تغريدة لها على «تويتر»، بعد أزمة تصريحاتها: «قلت بعض الأشياء ردا على تعليقات تم الإدلاء بها متعلقة بإله هندوسي، لكن لم تكن هناك نية أبدا لإيذاء المشاعر الدينية لأي شخص».

واستكملت المتحدثة السابقة باسم الحزب الحاكم في الهند: «إذا كانت كلماتي تسببت في إزعاج أو جرح للمشاعر الدينية لأي شخص على الإطلاق، فإنني أسحب بياني دون قيد أو شرط».

ومن ناحيته، أعلن الأزهر في بيان له أول أمس، إدانته واستنكاره لإساءة النبي في الهند بعد تصريحات متحدثة حزب بهاراتيا جاناتا، وذلك عبر صفحته الرسمية على «تويتر».