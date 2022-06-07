قوتنا الناعمة.. محمود مرسي أيقونة فنية خالدة (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي، وهدير أبو زيد، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «قوتنا الناعمة.. محمود مرسي أيقونة فنية خالدة»، ذكر أنّ الراحل محمود مرسي، التحق بقسم الفلسفة في كلية الآداب بجامعة الإسكندرية، ثم سافر إلى فرنسا من أجل دراسة الإخراج السينمائي، وقضى هناك 5 سنوات كاملة، ثم انتقل إلى بريطانيا للعمل مذيعا في هيئة الإذاعة البريطانية.

بدايات محمود مرسي

وأوضح التقرير: «مَن مِنّا ينسى أدواره التي جمعت بين الشر المطلق والخير المطلق، هو عتريس في (شيء من الخوف)، و(أبو العلا البشري) الخيّر لأقصى درجة، كما أنّه فنان صاحب مدرسة متفردة وتاريخ طويل، حيث وُلد الفنان الكبير محمود مرسي في مدينة الإسكندرية ودرس في القسم الداخلي التابع للمدرسة الثانوية الإيطالية».

استقالة على الهواء

وتابع التقرير: «عندما وقع العدوان الثلاثي على مصر عام 1956م، استقال من عمله ليكون أشهر من قدّم استقالته على الهواء، وعاد بعدها إلى مصر ليعمل في الإذاعة المصرية ثم في التلفزيون المصري، وفي مطلع الستينيات سافر مرسي إلى إيطاليا في بعثة قصيرة لدراسة الإخراج التلفزيوني، وبعدها عاد إلى مصر ليعمل مدرسا في معهدي السينما والفنون المسرحية إلى جانب استمراره في عمله كمخرج».

وأتمّ التقرير: «شعر أنه أصبح مؤهلا بخبراته لمنافسة كبار النجوم على الشاشة، مثل فيلم (أنا الهارب) لنيازي مصطفى عام 1963، الذي كان أول أفلامه السينمائية وحصل على أجر قدره 300 جنيه، وجسد فيه دور الشرير، وأذهل فيه الصحفيين والنقاد الذين أشادوا بأدائه واعتبروه نموذجا للفنان الموهوب».