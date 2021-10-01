سلوى خطاب: «مفيش ست مصرية مبتعرفش ترقص..واتعلمت الرقص من محمود مرسي»

قالت الفنانة سلوى خطاب، إنها حصلت على فرصة جيدة في فيلم «عفاريت الأسفلت» مع زوجها المخرج أسامة فوزي، متابعة: «وأنا قولت مش عشان هو جوزي يشغلني، إحنا ناس أكاديمين مينفعش نفكر بالطريقة دي، بس قالي مع الأسف إنتي معايا، إحنا بنشتغل 20 سنة وساعات 24 سنة والممثل في مصر مظلوم مطلوب منه كل حاجة وبيعمل كل حاجة لو الفيلم نجح يبقى السبب أو لو فشل برضه السبب بس في إخراج وكتابة وتصوير لكن محدش بيركز في كده الممثل بره لو نفسيته تعبانة بيخد أجازة ويخلوا دوبلير يكمل إنما هنا بيمرمطونا».

ترى وجوب عودة المسرح لأن رسالته سهلة

وأضافت «خطاب» خلال استضافتها في برنامج «يحدث في مصر» على فضائية MBC مصر، أمس الخميس، أنها رحبت عندما طلبوا منها عمل كتاب بعنوان «رحلة فن» عنها وتذكرت الأعمال التي قدمتها في التليفزيون والسينما، مشيرة إلى أنها كانت حزنية لأنه لا يوجد تاريخ مسرحي لها على الرغم من أنها خريجة مسرح، مبينة أنها ترى وجوب أن يظل المسرح مهما لأنه وعي ونبض المجتمع ورسالته سريعة ومباشرة، مواصلة: «إحنا المصريين لازم نحس بالمسؤولية، والدولة تساند برضه، المسرحيين مبيبصوش للفلوس».

رقص الست المصرية

وواصلت خطاب: «مفيش ست مصرية مبتعرفش ترقص وكل واحدة بترقص بطريقتها وأنا برقص لنفسي وبعيش في مود مع نفسي وأنا برقص، ولو بصيت في عين حد مش هعرف، كنت بلم أصحابي في البيت وأرقص لهم عشان هعمل دور غزية، أنا اتعلمت كده من محمود مرسي لما كنا مرة قاعدين، وقام رقص واستغربنا جدا بس حد قالي إنه بيتمرن على دور معين، وأنا عن نفسي وأنا بستعد لأي دور بقعد 15 أو 20 يوم مكلمش حد بيفتكروني في أجازة».