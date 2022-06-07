اعرف عمولة السحب من الـATM لغير العملاء.. تطبق في يوليو بعد توقف 28 شهرًا

خلال أسابيع قليلة تنتهي مبادرة البنك المركزي الخاصة بوقف عمولة السحب من ماكينة الصراف الآلي لعملاء البنوك الأخرى، وذلك للتيسير على المواطنين خلال انتشار جائحة كورونا، ومع اقتراب انتهاء المهلة التي وضعها البنك المركزي، فإن الكثير يبحثون عن قيمة الرسوم التي يتم سحبها من البنوك المصرية.

وبدأ قرار البنك المركزي منذ مارس 2020، مع بداية انتشار جائحة فيروس كورونا لمدة 6 أشهر، وتم مدها مرتين متتاليتين، لتنتهي بنهاية يونيو 2022.

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع بوابة «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية التي يقدمها للقراء على مدار اليوم، عمولة السحب من ماكينات الصراف بعد انتهاء مبادرة البنك المركزي، وموعد تطبيق هذا القرار.

موعد بدء خصم رسوم على السحب من ATM

وسيتم تطبيق سحب عمولة سحب نقدي من ماكينات الصراف الآلي بداية من أول يوليو المقبل، في حالة عدم صدور قرارات مختلفة من البنك المركزي وقتها.

رسوم سحب عبر ماكينات الصراف الآلي

وقد تنوعت قيم رسوم السحب من بنوك لأخري، ووفق آخر لائحة معلنة من البنوك المختلفة.

بنك ناصر يتم خصم 6 جنيهات عن عملية السحب.

البنك الأهلي المصري يتم خصم 5 جنيهات.

بنك مصر يتم خصم 6 جنيهات على العملية الواحدة.

بنك القاهرة يتم خصم 7 جنيهات.

بنك الإسكندرية يتم خصم 10 جنيهات.

البنك التجاري الدولي CIB يتم سحب العمولة 2% بحد أدني 20 جنيها، أما للحسابات الجارية تكون 3 جنيهات.

بنك QNB رسوم السحب الواحدة 5 جنيهات.

البنك العربي الأفريقي الدولي رسوم السحب 8 جنيهات.

بنك HSBC يخصم 10 جنيهات على العملية الواحدة.

بنك كريدي أجريكول مصر يخصم 6 جنيهات.

بنك التعمير والإسكان رسوم السحب 5 جنيهات.

بنك الإمارات دبي يخصم 6 جنيهات.

بنك عودة يخصم 8 جنيهات في حركة السحب الواحدة.

مصرف أبوظبي الإسلامي يخصم 5 جنيهات

بنك الاستثمار العربي يخصم 3 جنيهات