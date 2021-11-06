خدمات بنكية مجانية تنتهي مهلتها آخر ديسمبر: منها رسوم السحب من ATM

حزمة من الخدمات البنكية المجانية، ينتهي سريانها بنهاية شهر ديسمبر 2021، بعد أن قرر البنك المركزي المصري، تقديم إعفاءات وتسهيلات على العملاء، وذلك في إطار الإجرءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، بهدف منع التكدس والتزاحم أمام ماكينات الصراف الآلي وداخل أروقة البنوك.

وتستعرض «الوطن» أبرز الخدمات البنكية المجانية التي ينتهي سريان العمل بها مع نهاية شهر ديسمبر 2021 وذلك على النحو التالي:

عودة رسوم السحب والاستعلام من «ATM»

وكان البنك المركزي، قرر إلغاء رسوم وعمولات السحب والاستعلام عن الرصيد من ماكينات الصراف الآلي، إذ سيكون بمقدور المواطنين السحب من أي ماكينة من إجمالي 14 ألف ماكينة منتشرة في محافظات مصر دون أي رسوم حتى نهاية شهر ديسمبر المقبل.

وتختلف رسوم السحب والاستعلام من ماكينات الصراف الآلي من بنك لآخر، إذ حدد البنك الأهلي رسم الاستعلام عن الرصيد 1.5 جنيه بينما يخصم 5 جنيهات في حالة السحب في المرة الواحدة، وفي حالة السحب من بنك مصر، يخصم 6 جنيهات وجنيهان للاستعلام عن الرصيد، فيما يتم خصم 3 جنيهات في حالة الاستعلام عن الرصيد في بنك فيصل الإسلامي وخصم 5 جنيهات في حالة السحب.

عودة رسوم إصدار المحافظ الإلكترونية

ويستيطع المواطن إصدار المحافظ الإلكترونية مجانًا حتى نهاية شهر ديسمبر المقبل، وتوفر خدمات المحافظ الذكية خدمات متنوعة منها الشراء إلكترونيًا، وهو الهدف الرئيسي من الخدمة، أو التحويل من المحفظة لأي محفظة صديق آخر بأقل وقت وبطريقة آمنة، إذ ترتبط المحفظة الذكية برقم الهاتف المحمول للعميل، بشرط عدم إصدار أكثر من محفظة على رقم هاتف واحد، ويمكن للعميل إصدار 3 محافظ كل محفظة مرتبطة برقم مختلف عن الآخر.

عودة عمولات التحويلات النقدية

وحتى يوم 30 ديسمبر 2021، يتم إعفاء العملاء من كل المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصري، حيث أنه سيتم إعفاء المواطنين من الرسوم الإدارية والمصروفات الخاصة بتحويل العملاء للأموال لبعضهم البعض بالجنيه المصري سواء كان العاملين في نفس البنك أو بنك آخر.

فضلًا عن عودة كل العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول وعمليات التحويل بين أي حساب هاتف محمول وأي حساب مصرفي، وتعمل هذه الخدمة من خلال تحويل العملات من خلال حسابات الهاتف الخاصة بالعملاء والتي تم ربطها بحسابتهم البنكية.

عودة عمولة السحب النقدي لأصحاب المعاشات

وكان البنك المركزي قرر إلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي لبطاقات صرف المعاشات، وتحمل البنك المركزي مصاريف السحب النقدي لهذه البطاقات من ماكينات الصراف الآلي والتي تتراوح قيمتها لتقريبية ما بين 60 مليون إلى 70 مليون جنيه، وذلك حتى نهاية الشهر المقبل.

عودة رسوم إصدار كروت ميزة مسبقة الدفع

وقبل نهاية شهر ديسمبر 2021، يستطيع أي مواطن إصدار البطاقات المدفوعة مقدمًا مجانا على أن تكون تلك البطاقات لاتلامسية «Contactless» حال بدء البنك في إصدار هذا النوع من البطاقات، وهي البطاقات التي يتم وضع فيها الأموال واستخدامها بعد ذلك مثل بطاقة ميزة وغيرها.