استمرار فعاليات التدريب الجوي المصري السعودي المشترك «فيصل 12»

استمرت فعاليات التدريب المشترك الجوي المصري السعودي «فيصل - 12»، بمشاركة تشكيلات من القوات الجوية المصرية وسلاح الجو الملكي السعودي، والذي ينفذ على مدار عدة أيام في المملكة العربية السعودية.

وتضمّنت المراحل الأولى للتدريب، عقد العديد من المحاضرات وإجراءات التلقين لتوحيد المفاهيم وصقل المهارات لإدارة العمليات الجوية المشتركة بكفاءة عالية، فضلا عن تنفيذ العديد من الطلعات الجوية المشتركة لمهاجمة الأهداف المعادية وحماية الأهداف الحيوية بمشاركة مجموعة من المقاتلات متعددة المهام.

وظهر خلال الأنشطة التدريبية المنفذة، مدى ما وصلت إليه العناصر المشاركة من مستوى راقٍ واحترافية عالية في تنفيذ المهام كافة، بما يظهر مدى ما تمتلكه القوات الجوية في البلدين من إمكانات بشرية وفنية واستعداد قتالي وقدرة على العمل المشترك تحت مختلف الظروف.

ويهدف التدريب الجوي «فيصل - 12» إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة للعناصر المشاركة في التدريب، لتنفيذ وإدارة العمليات الجوية المشتركة، كما يؤكد عمق علاقات الشراكة الاستراتيجية والتنسيق المشترك والقدرة على التخطيط والتنفيذ للمهام، ما يدعم ركائز الأمن والاستقرار بالمنطقة.