«بسملة» تُطلق «حلو مودك» (فيديو)

انضمّت الفنّانة المصريّة الشابّة «بسملة» إلى Universal Music MENA، وأطلقت أولى أغنياتها المُنفردة بعنوان «حلو مودك».

تعرف على صُناع أغنية حلو مودك لـ بسملة

«حلو مودك» أغنية رومانسيّة باللهجة المصريّة، من كلمات إيهاب عبدالعظيم وألحان عمرو الشاذلي، أمّا الميكس والماستريتج فلعمرو الخضري، وهي تتناول موضوع المُحاربة والتضحية في سبيل الحبّ، وتدعو لتقبّل الشريك كما هو وبكلّ حالاته للمُحافظة على علاقة ناجحة مبنيّة على أسس متينة، كون قوّة الحبّ هي التي تغلب دائماً.

وعبّرت أماندا هودجز عضو مجلس الإدارة المُنتدب لـ SS Heliodor أستراليا والقائمة بالأعمال الفنيّة لـ«بسملة» عن سعادتها بهذا التعاون وبهذه الفرصة التي تُعزز مكانة بسملة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

من جهتها، عبّرت بسملة عن سعادتها الكبيرة وحماستها بالانضمام إلى شركة Universal Music MENA كون هذا التعاون يحمل الكثير من الفرص الفنيّة ويُساعد للانتشار على نطاق أوسع بهدف الوصول لأكبر شريحة من الجمهور.

طرح أغاني باللهجة المغربية والعراقية والخليجية

وتابعت بالقول: «أنا أحبّ الغناء كثيراً وبلهجات عدّة، وأحضّر لطرح أغنيات جديدة مع الشركة في المرحلة المُقبلة، وذلك باللهجة المغربيّة والعراقية والخليجيّة وغيرها».

يُذكر أنّ أغنية «حلو مودك» صُوّرت على طريقة الفيديو كليب تحت إدارة المُخرج Raman Omar من خلال فكرة عفويّة كوميديّة تُحاكي جيل الشباب.

تجدر الإشارة إلى أنّ بسملة فنّانة مصريّة في العشرين من العمر، نشأت في دبي، انتشر اسمها بشكل كبير في الآونة الأخيرة من خلال منصّة التواصل الاجتماعيّ تيك توك التي جمعت من خلالها 4.6 مليون متابعاً بعد طرحها العديد من الأغنيات العربيّة التي أدّتها بصوتها المُميّز وبأسلوبها الخاصّ.