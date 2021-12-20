عمرو الشاذلي عن تعاونه مع شيرين وحسام حبيب في وقت واحد: «طالما مبسوطين خلاص»

تصدر اسم الملحن عمرو الشاذلي، مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الساعات الماضية، خاصةً بعد نشر الأخير صورة تجمعه بالفنان حسام حبيب، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

عمرو الشاذلي يتعاون مع حسام حبيب في عمل جديد

وأعلن الملحن عمرو الشاذلي، من خلال الصورة التي نشرها، أنه يتعاون مع الفنان حسام حبيب في عمل غنائي جديد، قائلا: «بسم الله.. قريباً من ألحاني مع الفنان حسام حبيب، كلمات أحمد إبراهيم، وتوزيع عمرو الخضري».

عمرو الشاذلي يتعاون مع شيرين وحسام في نفس الوقت

وتفاجأ جمهور الفنانة شيرين عبد الوهاب، بتعاون الملحن عمرو الشاذلي مع حسام حبيب، وكتب عدد من المتابعين للأخير عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، متسائلين عن كيفية تعاونه مع حبيب، خاصةً بعد تلحينه لأحدث أغنيات شيرين «خاصمت النوم».

وتواصلت «الوطن»، مع الملحن عمرو الشاذلي؛ ليرد على تساؤلات الجمهور.

عمرو الشاذلي: الشغل ملوش دعوة بالحاجات الشخصية

وقال الشاذلي، لـ «الوطن»، «شيرين عبد الوهاب أختي، وحسام حبيب بمثابة أخ لي، ولكن أنا أقوم بتأدية شغلي كـ ملحن»، لافتاً: «الشغل ملوش دعوة بالحاجات الشخصية، وكل دوري أني أطلع الأغنية بأحسن شكل ممكن».

عمرو الشاذلي: الجمهور بيحكم من بره وبيتعامل بعاطفته

وأشار إلى أن الجمهور لا يستوعب طبيعة عمله، لأنه يتعامل بعاطفته، وحبه للفنان المفضل له، قائلاً: «الجمهور بيحكم من بره لأنه مش متفهم طبيعة العمل، وبيتعامل بعاطفته وبحبه لنجمه المفضل».

وأضاف الشاذلي، أنه يتمنى لشيرين عبد الوهاب وحسام حبيب كل الخير والسعادة، قائلاً: «طالما كل طرف مبسوط خلاص».