سعفان يبحث سبل بناء قدرات الشباب المصري مع مدير منظمة العمل الدولية

التقى محمد سعفان وزير القوى العاملة، بمقر منظمة الهجرة الدولية في المدينة السويسرية جنيف، بمدير عام المنظمة، أنطونيو فيتورينو، بحضور السفير المصري أحمد إيهاب جمال الدين المندوب الدائم لمصر لدي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، للتباحث حول المشروعات المشتركة الجاري تنفيذها، وبناء قدرات الشباب المصري، وتحسين ظروف العمل وتوفير فرص عمل لائقة من خلال مجموعة من الأنشطة مثل التدريب المهني على المهن التي يحتاجها سوق العمل داخليًا وخارجيًا.

في مستهل اللقاء رحب المدير العام للمنظمة الدولية بالوزير والوفد المرافق، مؤكدا التزام المنظمة بالتعاون مع الحكومة المصرية ممثلة في وزارة القوي العاملة لمواجهة التحديات التي تواجه الشباب المصري للحد من الهجرة غير الشرعية.

إنهاء تطوير مركز التدريب المهني في حوش عيسى

وأعرب الوزير عن سعادته بالتعاون المثمر بين المنظمة والوزارة ومكتب القاهرة، في سبيل إنهاء تطوير مركز التدريب المهني في حوش عيسى بمحافظة البحيرة ليستقبل تأهيل وتدريب وإعداد شباب مصري قادر على العمل بمصر والخارج، للمضي قدمًا نحو الحد من الهجرة غير الشرعية، مؤكدًا أن التدريب المهني أساس للحد من الهجرة، مشيدًا بالتعاون المثمر والثقة المتبادلة.

كما أعرب الوزير عن أمله في تعميم التجربة في 5 مراكز للتدريب بالمحافظات المصرية التي حالت الظروف دون تطويرها بسبب جائحة فيروس كورونا، مؤكدا أهمية المتابعة للمشروعات والاستعداد للدعم والمشاركة في تقديم المسببات التي ستعرض على المانحين، مقترحا وضع خطة طموحة طويلة الأجل يتم تنفيذها بالتوازي مع خطة قصيرة الأمد سنويا.

توأمة لمراكز التدريب المصرية مع إحدى الدول الصناعية الكبرى

ولفت وزير القوي العاملة خلال اللقاء إلى أن الوزارة كان لها حواراً مع ion لتوفير توأمة لمراكز التدريب المصرية مع إحدى الدول الصناعية الكبرى التي يمكن أن تقدم المساعدة في مجال التدريب المهني للوصول به إلى المستوى الدولي، مفضلا التوأمة مع ألمانيا إحدى الدول الصناعية.

وأوضح سعفان أن التوأمة مع ألمانيا بدأت بدعم من القطاع الخاص، حيث أن هذا القطاع في مصر شريك رئيسي بنسبة 85% بالاقتصاد المصري والدولة تضع نصب أعينها هذا القطاع.

كما أوضح الوزير أن الجانب الإيطالي له تجارب في مجال التدريب المهني، مؤكدا ضرورة دعم هذا التعاون طبقا لمتطلبات سوق العمل الإيطالي والأوروبي وذلك لامتصاص أكبر قدر من العمالة المؤهلة والمدربة والتركيز على التدريب المهني، الذي يعد قاطرة العمل والتشغيل والحث على إقامة المشروعات الصغيرة والاعتماد على ريادة الأعمال لتحقيق أمان واستقرار العمالة.

وقال سعفان: «لابد أن نركز على التدريب لكافة المهن بقطاع السياحة، وكذلك قطاع التشييد والبناء لتوفير عمالة ماهرة لسوق العمل الليبية في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين».

التركيز على الاتحاد الأوروبي في تمويل بعض المشروعات

ومن جانبه أكد مدير عام الهجرة الدولية أهمية تدريب العمال وخاصة العمالة المهاجرة، مشيرا إلى أن عمل المنظمة يعتمد على تمويل المشروعات من المانحين، ولابد من مشاركة الوزارة للبحث والتواصل مع المنظمة، والتركيز على الاتحاد الأوروبي في تمويل بعض المشروعات، ضاربا مثلا بمشروع شباب المتوسط y-med وإنجازاته في تدريب الشباب وتنمية مهاراته، ومن خلال هذا البرنامج الصغير يمكن أن يكون امتدادا لبرنامج أكبر نظرا لنجاحه.

وأعرب انطونيو عن تقديره للاختيار الجيد للوزير لدولة ألمانيا في التدريب، لما لها من باع وخبرات وتقدم في مجال التدريب المهني، مشيرا إلى أن ذلك سيكون طلب مشترك من مصر ومنظمة الهجرة الدولية.

واتفق مدير عام الهجرة الدولية مع رأي وزير القوي العاملة في دعم القطاع الخاص مرجعا ذلك إلى خبرة الوزير في التعامل مع هذا القطاع من خلال عمله كنقابي، حيث أن دعم رجال الأعمال المصريين يشكل تطورا مهما ومنفذا لتوفير فرص عمل للشباب.

التعاون مع شركات دولية للتدريب على برامج الاتصالات والبرمجة

وفي هذا الإطار قال وزير القوي العاملة إن الوزارة تقوم بالتعاون مع شركات دولية في مصر للتدريب على برامج الاتصالات والبرمجة للعمل في مجال التحول الرقمي وتستهدف توفير 600 ألف فرصة تدريب للشباب، مؤكداً أن مصر لم ولن تتوقف، ونعمل في ظل أصعب الظروف.

وأعرب وزير القوي العاملة عن استعداده للتعاون الكامل بما يخدم صالح دولة ليبيا لتوفير عمالة ماهرة، مشيرا إلى أن هناك تواصل من جانبنا، وكذلك من جانب منظمة الهجرة الدولية مع بعثتها في ليبيا للمساعدة في دعم هذا التعاون.

شهد اللقاء آمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بوزارة القوي العاملة، وإيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزير، وأمنية عبد الحميد عضو فني مكتب الوزير، ومن جانب المنظمة مساعدي المدير العام.