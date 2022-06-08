سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 8-6-2022 في البنوك المصرية

طرحت البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، ومنها بنكي «مصر والأهلي»، سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 8 يونيو الجاري، إذ تشهد العملة اهتماما كبيرا من قبل المواطنين المصريين والأجانب في مصر، لمعرفة قيمة الأوراق النقدية المختلفة مقابل الجنيه المصري.

ووفق أخر تعاملات صدرت صباح اليوم الأربعاء 8 يونيو 2022، تقدم «الوطن» استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها سعر الدينار الكويتي في عدد من البنوك المختلفة الحكومية والخاصة، مثل بنك مصر والبنك الأهلي وبنك قناة السويس والبنك التجاري الدولي، وذلك على النحو التالي:

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

سجل اليوم الأربعاء الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية نحو 57.17 جنيه للشراء مقابل 61.10 جنيه للبيع، ووصل في البنك المركزي لنحو 60.77 جنيه للشراء مقابل 61.12 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي، سجلت العملة الكويتية نحو 59.23 جنيه للشراء مقابل 61.10 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

كما سجل الدينار الكويتي في بنك مصر نحو 58.55 جنيه للشراء مقابل 61.03 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك، اليوم الأربعاء الموافق 8 يونيو الحالي.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

ووصل الدينار الكويتي في التجاري الدولي للشراء نحو 58.82 جنيه مقابل 61.10 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

وأخيرا في البنك الأهلي سجل الدينار الكويتي نحو 61.04 جنيه للبيع مقابل 58.54 جنيه للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر اليورو في البنوك المصرية

أما عن العملة الرسمية للاتحاد الأوروبي، فسجل سعر اليورو في بنك مصر نحو 20.01 جنيه للبيع مقابل 19.89 جنيه للشراء، ووفق الموقع الإلكتروني الرسمي لبنك قناة السويس بلغ سعر اليورو نحو 20.03 جنيه للبيع مقابل 19.87 جنيه للشراء، كما وصل اليورو في المصرف المتحد 19.89 جنيه للشراء مقابل 20.03 جنيه للبيع.