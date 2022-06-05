سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 5-6-2022 في البنوك المصرية

بعد انتهاء الراحة الأسبوعية للبنوك المصرية، يتطلع الكثيرون مع بداية التعاملات الصباحية اليوم الأحد، لمتابعة سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، في المؤسسات المصرفية.

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع «الوطن» في إطار الخدمات الإخبارية التي يقدمها للقراء، وتخص أسعار العملات، سعر الدينار الكويتي في بداية التعاملات اليوم الأحد 5 يونيو في البنوك المصرية.

سعر الدينار الكويتي في البنوك

سجل سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 60.72 جنيه للشراء مقابل 60.94 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي نحو 60.84 جنيه للبيع مقابل 58.45 جنيه للشراء، وسجل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر نحو 58.45 جنيه للشراء مقابل 60.94 جنيه للبيع، وفق الموقع الرسمي الإلكتروني للبنك.

وسجل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي نحو 57.57 جنيه للشراء مقابل 60.97 جنيه للبيع، وسجل في بنك الإسكندرية نحو 61.03 جنيه للبيع مقابل 57.41 جنيه للشراء، كما سجل الدينار في البنك المركزي نحو 60.71 جنيه للشراء مقابل 61.09 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية في البنوك

وأما بالنسبة لسعر الدولار، فسجل في بنك قناة السويس نحو 18.53 جنيه للبيع و18.63 جنيه للشراء، كما سجل سعر الدولار في البنك الأهلي نحو 18.55 جنيه للشراء و18.61 جنيه للبيع، كما سجل في بنك الإسكندرية نحو 18.57 جنيه للشراء و18.63 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدولار في البنك المركزي 18.54 جنيه للشراء و18.62 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد سجل نحو 18.53 جنيه للبيع و18.63 جنيه للشراء.

وبينما سجل سعر اليورو في بنك قناة السويس نحو 20.53 جنيه للبيع مقابل 19.87 جنيه للشراء، وسجلت العملة الأمريكية في المصرف المتحد 19.75 جنيه للشراء مقابل 19.97 جنيه للبيع، كما بلغ سعر اليورو في بنك مصر نحو 20.01 جنيه للبيع مقابل 19.74 جنيه للشراء، وفق بداية التعاملات الصباحية اليوم الأحد.