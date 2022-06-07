سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 7-6-2022 في البنوك المصرية

يشهد سعر الدينار الكويتي، اهتماما كبيرا من قبل المواطنين، لمعرفة قيمة الأوراق النقدية المختلفة مقابل الجنيه المصري، في ظل التغييرات المختلفة التي تحدث في الاقتصاد، على مستوى العالم.

وتقدم «الوطن» استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها سعر الدينار الكويتي في عدد من البنوك المختلفة الحكومية والخاصة، مثل بنك مصر والبنك الأهلي وبنك قناة السويس والبنك التجاري الدولي، وفق تعاملات صباح اليوم الثلاثاء 7 يونيو، وذلك على النحو التالي:

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 59.14 جنيه للشراء مقابل 61.04 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

وفي البنك الأهلي سجل الدينار الكويتي نحو 60.94 جنيه للبيع مقابل 58.38 جنيه للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

ووفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص ببنك مصر، سجل الدينار الكويتي نحو 58.46 جنيه للشراء مقابل 60.98 جنيه للبيع، اليوم الثلاثاء الموافق 7 يونيو الحالي.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

وسجل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي نحو 58.72 جنيه للشراء مقابل 61.06 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وسجل في بنك الإسكندرية نحو 57.11 جنيه للشراء مقابل 61.04 جنيه للبيع، كما سجل في البنك المركزي نحو 60.71 جنيه للشراء مقابل 61.06 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

سجل سعر اليورو في بنك مصر نحو 20.06 جنيه للبيع مقابل 19.88 جنيه للشراء، ووفق الموقع الإلكتروني الرسمي لبنك قناة السويس، سجل سعر اليورو نحو 20.08 جنيه للبيع مقابل 19.90 جنيه للشراء، كما سجل اليورو في المصرف المتحد 19.92 جنيه للشراء مقابل 20.08 جنيه للبيع .