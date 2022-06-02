سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 2-6-2022 في البنوك المصرية

ترتفع عمليات البحث يوميًا عن سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في القطاع المصرفي، خاصة في ظل التغيرات التي يمر بها العالم، ويمكنها أن تغير الكثير من الاقتصاد العالمي وخاصة أسعار العملات.

وتستعرض بوابة «الوطن» في إطار الخدمات التي تقدمها للقراء على مدار اليوم، نعرض أسعار العملات المختلفة، خاصة سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في بداية تعاملات اليوم الخميس الموافق 2 يونيو 2022 في عدد من البنوك الحكومية والخاصة، كما يلي:

سعر الدينار الكويتي في البنوك

سجل سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي 60.72 جنيه للشراء مقابل 60.94 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر نحو 58.38جنيه للشراء مقابل 60.94 جنيه للبيع، ووصل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي لنحو 60.84 جنيه للبيع مقابل 58.38 جنيه للشراء.

الدينار الكويتي في المركزي المصري

وسجل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر نحو 60.62 جنيه للشراء و61.01 جنيه للبيع، فيما جاءت العملة الكويتية لتسجل نحو 57.57 جنيه للشراء مقابل 60.97 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي، وسجلت في بنك الإسكندرية نحو 60.96 جنيه للبيع مقابل 57.04 جنيه للشراء، كما سجل الدينار في البنك المركزي نحو 60.62 جنيه للشراء مقابل 60.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك

وسجل سعر الدولار ثباتًا في عدد من البنوك، إذ سجلت في بنك قناة السويس 18.53 جنيه للبيع و18.63 جنيه للشراء، وبلغ سعر الدولار في البنك المركزي 18.54 جنيه للشراء و18.62 جنيه للبيع، كما سجل سعر الدولار في البنك الأهلي نحو 18.55 جنيه للشراء و18.61 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد سجل نحو 18.53 جنيه للبيع و18.63 جنيه للشراء، أما في بنك الإسكندرية فوصل سعر الدولار لنحو 18.57 جنيه للشراء و18.63 جنيه للبيع.