اتحاد الاسكواش: ندعم الناشئين فقط.. والمحترفون يعتمدون على أنفسهم

قالت آمنة الطرابلسي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للاسكواش، وأمين صندوق الاتحاد الأفريقي، إنّ الاتحاد يدعم اللاعبين خاصة في مرحلتي الناشئين والبراعم في البطولات العالمية والمعسكرات، أما المحترفون فيعتمدون على أنفسهم وعلى الرعاة.

دعم ناشئي الاسكواش

وأضافت عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لـ الاسكواش، وأمين صندوق الاتحاد الأفريقي، في مداخلة عبر تطبيق زووم ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي، وهدير أبو زيد: «نوفر التدريبات والأطباء النفسيين والسفر وأخصائيي التغذية للناشئين وغيرها من الأمور، أما المحترفين فيعتمدون على أنفسهم، ويجب أن يكون لهم (تيم) خاص بهم».

مشلكة الشوربجي والرعاة

وعلقت الطرابلسي، على أزمة عدم وجود رعاة لمحمد الشوربجي لاعب الاسكواش الذي اختار تمثيل منتخب إنجلترا، قائلة: «حاولنا نوفر له رعاة لكن المشكلة إنه مش مقيم في مصر، الرعاة بيبقوا حابين التعاقد يكون في مصر، وشروط التعاقد مكانتش بتبقى مريحة للراعي أو محمد».

في مرحلة المحترفين صعب نوفر لكل لاعب تيم

وتابعت عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للاسكواش وأمين صندوق الاتحاد الأفريقي، «في مرحلة المحترفين صعب نوفر لكل لاعب تيم، لأن كل واحد بيبقى له الفريق بتاعه ومنقدرش نجبرهم على ناس معينة، كل واحد له المدرب بتاعه والخطة التدريبية وخطة الأحمال وكل واحد بيبقى حر نفسه».