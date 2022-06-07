أحمد برادة: محمد الشوربجي عيط لما كلمته.. «منهار نفسيًا»

علق أحمد برادة لاعب الإسكواش السابق، على قرار نجم منتخب مصر للإسكواش محمد الشوربجي الاحتراف واللعب تحت علم منتخب إنجلترا، موضحًا أنه اتصل به أمس لأول مرة، حيث لم يلتقِ به من قبل: «كلمته أمس الإثنين وكان مجروح نفسيًا».

رد على رئيس الاتحاد المصري

وانتقد تصريحات رئيس الاتحاد المصري للإسكواش التي ذكر فيها أن الشوربجي كان لا يحب اللعب في بطولات الفرق الخاصة بمصر، قائلا: «سواء الفردي أو الفرق ما هي باسم مصر، قاعدين يلفوا ويدورا على إيه؟!».

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON: «أنا مش بدافع عن محمد الشوربجي بشكل شخصي أنا بتكلم عنه كشخص مجروح إحنا عندنا أبطال كتيرة في الإسكواش، واتخضيت لما كلمته لأول مرة لقيته منهار نفسيًا، لو كان لقى حد يطبطب عليه كان هيبقى الموقف مختلف، وأنا كلمت والدته كمان، ما ينفعش حد ياخد قرار زي ده، وهو ماغلطتش أطلع أقل من جهده وأقول معملش حاجة لمصر».

برادة: الشوربجي لعب 47 بطولة باسم منتخب مصر

وتابع، برادة أن الشوربجي لعب 47 بطولة باسم مصر، متسائلا: «يبقى العيب فين؟! فينا ولا فيه؟!»، وكشف أن محمد الشوربجي أثناء اتصاله إنهار بالبكاء: «قلتله إيه اللي أنت عاوزه وإحنا نعمله؟ إنهار بالبكاء فاضطررت إنهاء المكالمة حتى يهدأ».

وشهد صباح أمس الإثنين، مفاجأة كبرى، حينما أعلن الاتحاد الإنجليزي للإسكواش، تجنيس المصنف الأول على العالم سابقًا، والثالث على العالم في الوقت الحالي، محمد الشوربجي.