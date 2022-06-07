رحيل ذكري تتهم محمد الشقنقيري بمحاولة اختراق حساباتها الإلكترونية: فشل

اتهمت الموديل الأردنية رحيل ذكري، الفنان محمد الشقنقيري، التي زعمت بأنه تزوجها لأكثر من عامٍ ونصف تقريبًا، بأنه يحاول اختراق حساباتها الإلكترونية، خلال الساعات الماضية، بعدما كشفت عن علاقتهما، التي كانت طالما بعيدة عن الأضواء -على حد قولها-.

بيحاول يخترق حساباتي

قالت الموديل رحيل ذكري، خلال خاصية «استوري»، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»: «بيحاول يخترق حسابي على انستجرام وتيك توك لمسح الفيديوهات.. محاولة فاشلة».

عندي ما يكفي يطلعني تريند

أبدت الموديل الأردنية، دهشتها من الاتهامات التي وُجهت لها خلال الساعات الماضية، بالتشهير بالفنان محمد الشقنقيري، والبحث عن الشهرة، وتصدر محركات البحث: «أنا عندي بما يكفي اللي يطلعني تريند من وقت دخولي المجال، عشان كده مبشتغلِش، وعندي رسائل كتير من ناس كانت ممكن تشهرني».

رحيل ذكري تتهم محمد الشقنقيري بالتشهير

تستعد رحيل ذكري، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد محمد الشقنقيري، مُتهمة إياه بالتشهير بها والخوض في السُمعة: «بيسوء سمعتي وسمعة ولادي، وأنا هرفع ضده بلاغ، مش عشان خاطر التريند والسخافات دي، لكن عشان ولادي وأحفظ حقوقهم».

ونفت رحيل، ما تردد خلال الساعات القليلة الماضية، عن اتهامه بالاعتداء عليها، بعد ظهور علامات عنف وإصابات في وجهها، مؤكدة أنّ هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة، إذ أنه لم يعتد عليها قط.