محمد الشقنقيري: «بخاف من الحقنة والصرصار»

قال الفنان محمد الشقنقيري، إن لديه ولدين، أحدهما يدرس في الخارج، والصغير يلعب في النادي الأهلي، مبينا أنه كان يشاهد مباريات الكرة القدم معهما، لكن حاليا كل فرد يشاهد المباراة مع صديقه أو شلته.

فنانون مقربون من قلبه

أضاف الشقنقيري، خلال استضافته في برنامج «نص الحدوتة»، المذاع على فضائية CBC، وتقدمه الإعلامية شيرين سليمان، أن الفنانين محمود عبد العزيز وفاروق الفيشاوي وسعيد صالح، كانوا مقربين لقلبه على مستوى الحياة الخاصة، رغم فرق السن بينه وبينهم، موضحا أنهم كانوا مبدعين، متابعا: «محمود عبد العزيز كان أبي وبيعتبرنى ابنه زي كريم ومحمد، وكان دايما يحكيلي عن بدايته، عشان بحب التاريخ، أما فاروق الفيشاوي فقالي إحنا بنحبك عشان انت ممثل كويس، وإحنا مبنقعدش مع ممثل إلا لو كان كويس».

ذكرياته مع فاروق الفيشاوي وسعيد صالح

أوضح الفنان محمد الشقنقيري أن الفنان الراحل سعيد صالح كان يعتبر نفسه خاله، وجمعه معه ذكريات جميلة، كذلك مع الفنان فاروق الفيشاوي، الذي كان يلقي نكات مثيرة، مواصلا: «سعيد صالح كريم جدا، لو في جيبه والله 100 جنيه يصرفها على اللي معاه وربنا الرزاق، إنما فاروق الفيشاوي ده صاحب صاحبه».

وعلق على صورة له منذ سنوات تم عرضها في البرنامج قائلا: «أنا مبخافش غير من الصرصار والحقنة، وماما قالتلي هتأكل بالحقنة، وأنا مرة كنت مسافر للحج، وكان لازم آخد حقنة المستشفى كلها اتفرجت علينا، أنا آخد أي دوا بس حقنة لأ، أنا بحلم إني أقدم عمل للأطفال عشان دول الأمل لإصلاح أي حاجة باظت».