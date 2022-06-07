عاجل.. انطلاق اجتماع المجلس الأعلى للثقافة للتصويت على جوائز الدولة

انطلقت فعاليات اجتماع المجلس الأعلى للثقافة، في دورته الـ67، برئاسة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، وبحضور الدكتور هشام عزمي، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة.

كما شارك في حضور الاجتماع الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وقيادات وزارة الثقافة، وأعضاء المجلس الأعلى للثقافة، ومن بينهم الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، والكاتب يوسف القعيد، والموسيقار راجح داود، والدكتور علاء عبدالهادي، رئيس اتحاد الكتاب، والدكتورة صفية القباني نقيبة الفنانين التشكيليين.

ويتضمن الاجتماع عرض جدول الأعمال، والتصويت على منح جوائز الدولة هذا العام بأفرعها ـ النيل، التقديرية، التفوق في المجالات الثلاثة: «الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية» من واقع الأسماء التي تم ترشيحها من قبل لجان الفحص التي عملت على مدى الأشهر الماضية، إضافةً إلى اعتماد الترشيحات الخاصة بجوائز الدولة التشجيعية، والتي أقرتها لجان الفحص الخاصة بها في الفروع المعلن عنها.