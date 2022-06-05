قصور الثقافة تعرض «كيرة والجن» في «سينما الشعب» خلال أيام

تستعد الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة لعرض فيلم «كيرة والجن» خلال الأيام المقبلة ضمن مشروع سينما الشعب، الذي أطلقته الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة ويشرف عليه الفنان تامر عبدالمنعم مدير عام الثقافة السينمائية، منذ مطلع مايو 2022، وتمّ تحديد سعر التذكرة في المشروع بـ40 جنيهًا.

فيلم «كيرة والجن»

وفيلم «كيرة والجن» استغرق وقتًا كبيرًا جدًا وميزانية ضخمة للتصوير، وتمّ تصوير مشاهده داخل وخارج مصر، ورغم أنَّ الفيلم خلفيته ثورة 1919، إلا أنَّه يحتوي على قصة شيقة جدًا داخل أحداث الفيلم.

ونشر صناع فيلم «كيرة والجن» البوستر التشويقي للفيلم إخراج مروان حامد، منوهين عن موعد طرح الفيلم بدور العرض، في مصر والوطن العربي في 30 يونيو الجاري.

يرصد الفيلم حالة الغليان التي كان يموج بها المجتمع المصري قبل قرن من الزمان، بالتزامن مع اندلاع ثورة 1919، وهو الحدث الكبير الذي يوحد مصائر أحمد عبدالحي (كيرة) وعبدالقادر (الجن) ليشتركا في النضال ضد الاحتلال الإنجليزي.

ويقدم الفيلم كريم عبدالعزيز وأحمد عز من خلال شخصيتين حقيقيتين، هما «أحمد عبدالحي كيرة»، و«عبدالقادر الجن»، اللذين تدور حولهما قصة الفيلم، التي تحدث بعد وقوع حادثة «دنشواي» الشهيرة بين الضباط الإنجليز ومواطنين مصريين، وحكم على 21 متهمًا، وتمّ إعدام 4 من أهل قرية دنشواي، والحكم على 12 آخرين بالأشغال الشاقة.

والفيلم مستوحى من أحداث حقيقية، ومأخوذ من رواية أحمد مراد التي صدرت بعنوان 1919، بطولة نخبة من النجوم من بينهم: كريم عبدالعزيز، وهند صبري، وأحمد عز وأحمد مالك، سيد رجب، أسماء أبواليزيد، والعمل من تأليف وسيناريو أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.

مشروع سينما الشعب

وعرض مشروع سينما الشعب في انطلاقته الأولى فيلم «واحد تاني» للفنان أحمد حلمي، 5 مواقع تابعة لقصور الثقافة، واستقبلت 5 محافظات هي الجيزة (مكتبة البحر الأعظم)، والإسكندرية (قصر ثقافة الأنفوشي)، وقنا (قصر ثقافة قنا) والمنوفية (سينما الشعب شبين الكوم وسينما الشعب السادات)، والفيلم التسجيلي القصير «التجلي» من إخراج عبدلله مرسي.