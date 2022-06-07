النعيمي: الإمارات تدعم مصر في مواجهة الإرهاب والقضاء عليه وتجفيف منابعه

قال الدكتور سلطان محمد النعيمي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، إنّ التسامح والتعايش هو السبيل الوحيد لوجود التنمية، لأنَّ الأمن لا يأتي فقط بسواعد رجال الأمن.

أيديولوجية دينية متطرفة

وأضاف خلال كلمته في فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العالمي لمركز سلام لدراسات التطرف، أن أهمية مؤتمر سلام العالمي الأول تأتي على قدر مناقشته لقضية التطرف والإرهاب، مشيرًا إلى خطورة ظهور جماعات ترتكز على أيديولوجية دينية متطرفة.

وتابع: «دولة الإمارات أدركت خطورة ظاهرة التطرف والفكر التكفيري مبكرًا وما يحدث من أعمال عنف».

تشكيل البيئة العالمية لمواجهة الإرهاب

وشدد على ضرورة تشكيل البيئة العالمية لمواجهة الإرهاب، فالإمارات ما زالت يدا بيد مع مصر في مواجهة الإرهاب والقضاء عليه وإنضاب بؤره للوصول إلى التنمية والتسامح، والمواجهة لابد أن تبدأ بالنشء والولوج إلى الوسائل الإعلامية لتصحيح الخطاب الموجَّه والداعم للخطاب المتطرف».

من جانبه تقدم الشيخ محمد أحمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية بالتحية والتقدير لقيادة مصر الحكيمة، وللدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية.

التطرف لا يفرق بين مسلم ومسيحي

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في افتتاح المؤتمر، مضيفًا: «التطرف لا يفرق بين مسلم ومسيحي وهو آفة العصر»، وأعرب عن أمله في أن يخدم المؤتمر البشرية جمعاء وبعدالة وإنصاف وحق دون تفريط، كما ناشد فضيلته بضرورة حماية مقدسات المسلمين من التدمير والخراب والتدنيس، معربا عن تطلعه لعودة القدس لسابق عهدها وتمكن كافة المسلمين من الصلاة فيها.