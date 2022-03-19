16 قرارا عاجلا من المجلس الأعلى للجامعات.. بينها مواجهة التطرف

أقر المجلس الأعلى للجامعات الحكومية اليوم برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار، عدًا من القرارات المهمة بشأن العلمية التعليمية والدراسة في الجامعات، وذلك خلال اجتماعه الدوري بجامعة الوداي الجديد بحضور رؤساء الجامعات و الدكتور محمد لطيف، أمين المجلس الأعلى للجامعات.

قرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية

1- التعاون والتكامل بين المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة والسكان لتحسين الخدمات الطبية المُقدمة للمواطنين في جميع محافظات الجمهورية.

2- تفعيل دور الجامعات في مواجهة الأفكار المُتطرفة.

3- بروتوكولات تعاون لثلاث جامعات مع محافظة الوادي الجديد، ودعم كليات العلوم بالجامعات الحكومية بـ66 مليون جنيه.

4- توقيع بروتوكول تعاون بين جامعات (القاهرة وطنطا والعريش) ومحافظة الوادي الجديد، بشأن تخصيص 1000 فدان لكل جامعة؛ لاستصلاحها واستزراعها وإجراء الأبحاث الزراعية عليها

5- زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية الاستراتيجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي منها.

6- استخدام أحدث نُظم الري الحديث والطاقة الشمسية، على أن يُخصص منها 200 فدان لخدمة البحث العلمي (استنباط محاصيل جديدة، زيادة الإنتاجية، تقليل الاحتياج إلى المياه).

تنفيذ الخطط البحثية

6- تنفيذ كافة الخطط البحثية التي قدمها نواب رؤساء الجامعات للدراسات العليا والبحوث، لمواجهة التحديات المختلفة التي تواجه المجتمع المصري في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية بكافة المحافظات، والتي تُركز على القضية السكانية ومحو الأمية، ودعم المنظومة الصحية، والحد من تلوث البيئة والهواء والمياه والتربة، وتحلية مياه البحر، والحد من ملوحة التربة، واستخدام الطاقة المُتجددة، واستخدام أساليب الري الحديثة، وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية الاستراتيجية.

7- تنفيذ الخطط التنفيذية للوزارة والجامعات حول نشر الأفكار الصحيحة ومواجهة الأثار السلبية للفكر المُتطرف.

8- توفير احتياجات المستشفيات التابعة لوزارة الصحة من التخصصات الطبية الدقيقة، ودعمها بالكوادر الطبية وخاصة في مجالات جراحات المخ والأعصاب وجراحة أمراض القلب والصدر وجراحات الأورام وجراحات الأطفال المختلفة

9- التنسيق بين وحدات الرعاية المُركزة بالمستشفيات الجامعية ومنظومة رعايات مصر؛ لزيادة أعداد أسِرة الرعاية المُركزة الموجودة بالمنظومة، والاستفادة المُثلى من جميع أسِرة الرعاية المُركزة والحضانات المُتاحة بمستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية.

10- التعاون الوثيق مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، لسرعة استيفاء سياسات الملكية الفكرية للجامعات المصرية وتفعيل دور مكاتب نقل التكنولوجيا.

11- تكثيف برامج وأنشطة التوعية التي تستهدف تنمية وعي الشباب الجامعي بكافة التحديات التي تواجه الوطن

12- تنظيم مُسابقات فنية بين كافة الجامعات المصرية، وذلك بمدينة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة

13- التنسيق مع قطاع شؤون التعليم والطلاب بالجامعات بشأن تنظيم رحلات ميدانية للطلاب بمحافظات الصعيد؛ لزيارة المشروعات التنموية التي تم افتتاحها، للتعرف على أهمية تلك المشروعات في تحقيق التنمية المُجتمعية الشاملة.

14- تأمين الكتب المُحولة رقميًا ومنع طباعتها أو نسخها خارج الجامعات، وذلك في إطار حماية حقوق الملكية الفكرية لأعضاء هيئة التدريس

15- إنشاء مراكز تجميع البيانات البيوميترية بالجامعات، المسؤولة عن تسجيل وتجميع بيانات الطلاب والعاملين، لإرسال تلك البيانات إلى مجمع الاصدارات المؤمنة والذكية لطباعة الشهادات والكروت الذكية.

16- وافق المجلس على مشاركة الجامعات في مبادرة «العمل الحر» المُقدمة من شركة مايكروسوفت مصر، بهدف تأهيل طالبات وخريجات الجامعات ودمجهن بسوق العمل، من خلال تدريبهن على المهارات التكنولوجية وإدارة الأعمال والمهارات الشخصية؛ لتمكينهن من خلق فرص جديدة من خلال العمل الحر، وتحقيق موارد مادية تكفل لهن «حياة كريمة».