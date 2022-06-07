اختيار 5 من جامعة سوهاج للمشاركة في مبادرة «كن سفيرا»

صرح الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، بأنه جرى اختيار 5 أعضاء من منتسبي الجامعة لتمثيلها في مبادرة «كن سفيرًا»، والتي أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية بالتعاون مع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، مضيفًا أن المبادرة تستهدف توعية شباب الجامعات بأهداف التنمية المستدامة وترجمتها لممارسات عملية لتحفيزهم لتطبيق الاستدامة، وتمكينهم ليصبحوا مدربين معتمدين لنشر ثقافة التنمية المستدامة، وذلك من خلال سلسة من الدورات التدريبية.

المبادرة تأتي في إطار حرص الدولة على نشر الوعي التنموي

وأكد رئيس جامعة سوهاج، أن المبادرة تأتي في إطار حرص الدولة على نشر الوعي التنموي في كافة الأقاليم المصرية، وتعزيز جهود تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة التي تمثل ركيزة أساسية لرؤية مصر 2030، وكذلك توجه الدولة وجهودها لتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، مشيرًا إلى أنه جرى اختيار المشاركين بالمبادرة طبقاً لعدة معايير ومنها إجادة اللغة الإنجليزية، المشاركة في بعض الأنشطة التطوعية أو الأنشطة الطلابية بالجامعة، وأن يكون المتقدم لديه خلفية عامة عن التنمية المستدامة وأهميتها، مضيفاً أنه تم اختيار 1250 متدربًا على مستوى الجمهورية، منهم 5 أعضاء بالجامعة، و20 شابًا من محافظة سوهاج.

وذكر الدكتور حمدي حسانين مدير وحدة الاستدامة بجامعة سوهاج، أن المبادرة تنقسم إلى ثلاثة مستويات أساسية هي المستوى التمهيدي، والذي تتم الدراسة فيه من خلال منصة التدريب الإلكتروني «استدامة» ويتضمن التعريف ببعض المهارات الشخصية ومباديء التنمية المستدامة، عن طريق التدريب على 10 برامج تدريبية هي كتابة السيرة الذاتية، فن الخطابة، بناء فرق العمل، التسويق، والتسويق الذاتي، إدارة الوقت، الذكاء العاطفي، فن التفاوض بالإضافة إلى برنامج تدريي للتعريف بمبادئ التنمية المستدامة، والتمويل المستدام، ثم المستوى التخصصي ويتضمن 11 محاضرة، لعدد من الخبراء والمتخصصين في مختلف محاور التنمية المستدامة منها الاقتصاد الأخضر، الاقتصاد الدائري، الحوكمة، المدن الذكية، التمويل المستدام، الصحة والتوجهات المستقبلية.

وأضاف مدير الوحدة، أن الجزء الثالث خاص بالمستوى الاحترافي وسيتضمن تأهيل المتدربين من خلال برنامج «تدريب المدربين TOT»، ليصبحوا سفراء للتنمية المستدامة في مجال العمل لنشر فكر وتطبيقات التنمية المستدامة في مجتمعاتهم، ويتم تنفيذه لمدة خمسة أيام متصلة بإجمالي 40 ساعة تدريبية، عن طريق الحضور الفعلي، حيث سيتم تقسيم المتدربين إلى مجموعات مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية.

جدير بالذكر أن سفراء الاستدامة بالجامعة هم ثريا علي أبوحجي ونسمة محمد رجائي أخصائي علاقات عامة وإعلام بالمركز الإعلامي، ودعاء حسن أحمد كيميائي بوحدة الأشعة السينية بكلية العلوم، والطالبان بيشوي أيمن وأندرو صفوت بالفرقة الرابعة بكلية التمريض.