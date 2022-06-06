صحة سوهاج: فحص 60 ألف مواطن ضمن المبادرات الرئاسية في مايو

أعلنت الدكتورة كريمة حامد، وكيل وزارة الصحة بمحافظة سوهاج، أنه تم فحص ما يقرب من 60 ألف مواطن، ضمن 5 مبادرات تندرج تحت مبادرة «100 مليون صحة»، التي يجري تنفيذها تحت رعاية رئيس الجمهورية، والتي تسهم في الارتقاء بحياة المواطنين.

سوهاج تحظى باهتمام القيادة السياسية

وقالت وكيل وزارة الصحة، في تصريحات لها مساء اليوم الاثنين، إن محافظة سوهاج تحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، لتنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية بها، للاهتمام بصحة وسلامة أبناء المحافظة، مؤكدةً أن مديرية الصحة بالمحافظة مُسخرة لوصول كافة المبادرات لجميع مراكز وقرى المحافظة.

كما أشارت إلى أن المبادرات الرئاسية شكلت نقطة فارقة ومضيئة داخل المجتمع، في ظل حرص القيادة السياسية على إحداث تغيرات نوعية، وبناء الإنسان المصري صحياً واجتماعياً وتعليمياً، بجانب توطين مفهوم العدالة الاجتماعية.

أعمال 5 مبادرات صحية ضمن «حياة كريمة»

وأوضحت وكيل وزارة الصحة في محافظة سوهاج، أن المبادرات الـ5 تشمل:

أولاً: مبادرة (صحة المرأة) التي تأتي لدعم صحة المرأة المصرية، وتم من خلالها فحص أكثر من 25 ألف و200 سيدة خلال شهر مايو لعام 2022، حيث تستهدف الكشف المبكر عن أورام الثدي والأمراض غير السارية والصحة الإنجابية للسيدات بالفحص والكشف الإكلينيكي عن المرض، وتقديم العلاج بأحدث بروتوكولات العلاج بالمجان.

ثانياً: مبادرة (السمعيات) والتي تأتي ضمن مجموعة المبادرات الرئاسية، وحرصاً على صحة الطفل المصري، والتي تم بها فحص أكثر من 9 آلاف و600 طفل، وذلك خلال شهر مايو لعام 2022، حيث تهدف المبادرة لتوقيع الكشف المبكر على الأطفال حديثي الولادة، وعلاج ضعف وفقدان السمع، وتقديم خدمات العلاج المناسبة.

ثالثا: مباراة (صحة الأم والجنين) التي تُقدم الرعاية الصحية الأولية والكشف والتحاليل للأم والجنين، حيث يجري فحص أكثر من 850 سيده في مايو 2022، وتهتم المبادرة بتقديم الرعاية المتكاملة طوال فترة الحمل وبعد الولادة لمدة شهر ونصف.

رابعاً: مبادرة (الاعتلال الكلوي) والتي تأتي ضمن مجموعة المبادرات الرئاسية، وتم فحص ما يقرب من 15 ألف مواطن خلال شهر مايو 2022، حيث تقوم المبادرة بالكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي المزمن، وتقديم أحدث بروتوكولات العلاج التي تعمل على إيقاف تطور المرض، واستعادة وظائف الكلى.

خامساً: مبادرة (كبار السن 65 سنه وما فوق) والتي تم فحص ما يقرب من 300 مواطن من خلالها، وذلك بأربع مراكز كمرحلة أولى، وهي سوهاج وأخميم وجهينة وطهطا، والتي تستهدف الكشف المبكر عن المشكلات الصحية الأكثر شيوعاً في هذه المرحلة العمرية، حيث تشمل حزمة الخدمات الطبية المقدمة الكشف عن الأمراض غير السارية، كارتفاع ضغط الدم والسكري وأمراض القلب والاعتلال الكلوي وأمراض الجهاز الهضمي، وسوء التغذية (الأنيميا والسمنة)، بالإضافة إلى التقييم النفسي والتغذوي.

ويقدم أيضاً خدمات الفحص الإكلينيكي العام، وحساب مؤشر كتلة الجسم، وفحوصات النظر، والفم والأسنان بالإضافة إلى فحوصات قياس نسبة الهيموجلوبين ونسبة الدهون والكولسترول، ووظائف الكلى، وتحليل سكر عشوائي بالدم، وكذلك إجراء فحوصات رسم القلب، والموجات فوق الصوتية على البطن والحوض.

وأكدت وكيل وزارة الصحة بسوهاج أن القيادة السياسية سعت إلى أن تبنى سياسة حماية متكاملة هادفة لرفع العبء عن كاهل المواطنين، وتقديم الدعم لجميع الفئات داخل المجتمع، وتحسين جودة الحياة، والاستثمار في رأس المال البشري، في سبيل تحقيق التنمية المستدامة بمفهومها الشامل، إيماناً بأن التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لا يمكن الوصول إليها دون إحداث تنمية بشرية حقيقة بمختلف المحاور والاتجاهات.