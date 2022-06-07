وزيرة الخارجية الألمانية تقطع زيارتها لباكستان بعد إصابتها بكورونا

قطعت وزيرة الخارجية الألمانية آنالينا بيربوك، اليوم الثلاثاء، زيارتها لباكستان بعد ظهور إصابتها بفيروس كورونا، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «العربية».

حيوانات تحمل متحورات فيروس كورونا

ويشار إلى أنّ الخفافيش والبانجولين ليست الحيوانات البرية الوحيدة التي تأوي فيروسات كورونا الجديدة، إذ يمكن أن تحمل القوارض مثل الجرذان والفئران والفئران أيضًا فيروسات قادرة في بعض الأحيان على القفز إلى الجنس البشري.

تهديدات محتملة لفيروس Grimsö

من جهته، قال عالم الفيروسات آك ليندكفيست من جامعة أوبسالا في السويد: «ما زلنا لا نعرف التهديدات المحتملة التي قد يشكلها فيروس Grimsö على الصحة العامة، ومع ذلك، استنادًا إلى ملاحظاتنا وفيروسات كورونا السابقة التي تمّ تحديدها بين فئران البنوك، هناك سبب وجيه لمواصلة مراقبة الفيروس التاجي بين القوارض البرية».