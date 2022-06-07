اقتراب إصابات «كورونا» عالميا من 536 مليون.. و«أيه تي في 006» أظهر إمكانية كعلاج

اقتربت إصابات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، حول العالم، من تسجيل 536 مليون وسجلت الإصابات 535 مليونًا و924 ألفًا و290 حالة، ووصل إجمالي الوفيات إلى 6 ملايين و321 ألفًا و503 حالات وفاة، وسجلت حالات التعافي من الفيروس، 506 ملايين و996 ألفا و974 حالة، وفقا لما ذكره موقع «ورلد ميتر».

ارتفاع إجمالي إصابات كورونا بـ«كوريا الشمالية» إلى أكثر من 4.19 مليون حالة

وفي كوريا الشمالية، سجلت السلطات الصحية، أكثر من 61730 إصابة بفيروس كورونا المستجد أو ما تطلق عليه البلاد «الحمى»، ليصل إجمالي الحالات إلى أكثر من 4.19 مليون حالة، فيما أكثر من 4.08 مليون تعافوا منها ، وما لا يقل عن 115.240 شخص يتم علاجهم.

ارتفاع إجمالي وفيات كوريا الجنوبية إلى 24299 حالة

وفي كوريا الجنوبية، سجلت السلطات الصحية، 6172 حالة إصابة جديدة بينها 35 حالة وافدة الخارج و20 حالة وفاة، ليصل إجمالي الإصابات إلى 18174880 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية لـ الوفيات إلى 24299 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

39 إصابة بـ«كورونا» في البر الرئيس لـ الصين: بينها 20 حالة في منغوليا

وفي الصين، سجل البر الرئيسي لـ البلاد، 39 حالة إصابة محلية العدوى بـ«كورونا»، بينها 20 حالة في منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم، فيما لم تشهد البلاد أي وفيات.

وأشارت «لجنة الصحة الوطنية» في تقرير يومي، إلى تسجيل «لياونينج»، 13 إصابة بـ«كورونا» بينما أبلغت كل من «شنجهاي» و«سيتشوان» عن 3 إصابات بـ الفيروس.

وأضافت اللجنة الصينية، أن 160 مريضا بـ الفيروس، خرجوا من المستشفيات بعد شفائهم في ليصل الإجمالي إلى 218096 حالة في البر الرئيسي.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلنت «لجنة الصحة» البلدية في شنجهاي، تسجيل المدينة، 3 حالات إصابة محلية العدوى بـ«كورونا» و7 حالات محلية بدون أعراض، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» في نشرتها باللغة الإنجليزية.

المركب أظهر فعالية قوية مضادة لـ الفيروس والمتحورات

بدورها، حددت دراسة جديدة يقودها علماء صينيون مركبا مشتقا من دواء «ريمديسفير» والذي أظهر إمكانية استخدامه كعلاج لـ«كورونا» يتم تناوله عبر الفم. وقالت نتائج الدراسة المنشورة في مجلة علوم الطب الانتقالي، أن «أيه تي في 006» الذي تم تركيبه من «جي إس-441524» المشتق من ريمديسفير، أظهر تحسنا في الامتصاص عن طريق الفم وفعالية قوية مضادة لـ الفيروس والمتحورات في الاختبارات على الحيوانات.

معدل الوفيات بين الأمريكيين من الطبقة العاملة 5 أضعاف لذين يشغلون مناصب أعلى

وفي الولايات المتحدة، قالت صحيفة «سياتل تايمز» الأمريكية، في دراسة، إن معدل الوفيات الناجمة عن «كورونا» بين الأمريكيين من الطبقة العاملة، بلغ 5 أضعاف المعدل بين الأشخاص الذين يشغلون مناصب اجتماعية واقتصادية أعلى في عام 2020، وشملت الدراسة نحو 69000 من وفيات الأمريكيين الذين تراوحت أعمارهم بين 25 و64 عاما والذين توفوا عام 2020، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

السعودية ترفع تعليق السفر إلى إندونيسيا

من جانبه، قال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، إن السلطات قررت رفع تعليق سفر المواطنين المباشر أو غير المباشر إلى إندونيسيا، وذلك بناء على متابعة الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» وما رفعته الجهات الصحية المختصة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس».

وفي بريطانيا، سجلت السلطات الصحية، 73 حالة إصابة بـ «جدري القردة»، ليرتفع مجموع الإصابات إلى أكثر من 300 حالة في جميع أنحاء البلاد، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وتم تسجيل أكثر من 1400 حالة إصابة بـ«جدري القردة» و63 حالة وفاة خلال العام الجاري، في 4 بلدان يتفشى فيها المرض: «الكاميرون- نيجيريا-جمهورية إفريقيا الوسطى-الكونغو ونيجيريا».