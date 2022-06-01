ألمانيا تدعو تركيا للتوقف عن استفزاز اليونان

دعت ألمانيا تركيا للتوقف عن استفزاز اليونان، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «العربية».

الأزمة بين أنقرة وأثينا

واستأنفت أنقرة المفاوضات مع أثينا العام الماضي بعد انقطاع دام خمس سنوات لمعالجة الخلافات حول مجموعة من القضايا مثل التنقيب عن المعادن في شرق البحر المتوسط ​​والمطالبات المتنافسة في بحر إيجه.

وقال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في اجتماع لنواب حزبه في أنقرة: «قطعنا اجتماعات مجلسنا الإستراتيجي رفيع المستوى مع اليونان»، مضيفًا: «ألا تتعلم أي دروس من التاريخ؟ لا تحاول الرقص مع تركيا».

ولم تحرز المحادثات سوى تقدما ضئيلا، لكنها كانت وسيلة للبلدين للتعبير عن مظالمهما دون اللجوء إلى مواجهة مسلحة محتملة كما حدث مؤخرًا قبل عامين.

بدا أن محور أردوغان في المحادثات قد بدأ الأسبوع الماضي عندما أعرب عن استيائه من التعليقات التي أدلى بها رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس خلال رحلة إلى الولايات المتحدة.