روسيا: أمريكا تنفذ برنامجا في أوكرانيا لنقل الأمراض من الخفافيش للبشر

نقل موقع «روسيا اليوم» عن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كونوشينكوف، أنّ الولايات المتحدة الأمريكية تنفذ برنامجا سريا في أوكرانيا منذ عدة سنوات، لدراسة انتقال الأمراض إلى البشر عن طريق الخفافيش.

تطوير المختبرات البيولوجية في أوكرانيا

وقال كونوشينكوف، إنّ الوزارة ستقدم وثائق جديدة بشأن تطوير المختبرات البيولوجية في أوكرانيا، موضحا أنّ الولايات المتحدة، كانت تنفذ برنامجا سريا لعدة سنوات في معمل بمدينة خاركوف الأوكرانية، تدرس فيه نقل الأمراض إلى البشر عن طريق الخفافيش.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، أنّ الوزارة بصدد تقديم وثائق بشأن تصدير كمية كبيرة من المواد الحيوية البشرية من أوكرانيا إلى بريطانيا ودول أوروبية أخرى، لافتا إلى أنّ الوثائق تم الحصول عليها من الموظفين الأوكرانيين العاملين في تلك المعامل.