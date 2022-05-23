نجاح كبير للنسخة الأولى من منتدى أعمال القاهرة برعاية طلعت مصطفى

نظمت مجموعة طلعت مصطفى فعاليات النسخة الأولى من منتدى "أعمال القاهرة"، بهدف تعريف شباب "الرحاب" و"مدينتي" – أكبر مشروعاتها في شرق القاهرة - بمتطلبات سوق العمل والمساهمة في توفير فرص للتدريب والتشغيل.

وافتتح زياد الشاذلي، مدير إدارة علاقات العملاء بمشروعات طلعت مصطفى، المنتدى الذي استضافه نادي مدينتي، بحضور اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر الأسبق، والدكتور شريف حماد وزير البحث العلمي الأسبق، والمهندس علي رشاد مساعد نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى، وسط حضور كبير من شباب الرحاب ومدينتي.

وأكد الشاذلي في كلمته أن النسخة الأولى هي بداية لسلسة من المنتديات التي تهدف إلى المساعدة في توفير فرص عمل لشباب، والمساهمة في توفير فرص للتدريب في مشروعات المجموعة خلال إجازة الصيف.

تأتي تلك الخطوة في ضوء حرص مجموعة طلعت مصطفى على الاضطلاع بمسؤوليتها المجتمعية في كافة المجالات، من ضمنها تأهيل الشباب من سكان مشروعاتها العمرانية لسوق العمل. وتضمنت فعاليات المنتدى ندوة ثقافية لمناقشة فكر ريادة الأعمال، حاضر فيها نخبة من المتخصصين، وهم الأستاذ مدحت ياسين الخبير الاستراتيجي ومؤسس Cairo Business Community، والأستاذ مصطفى عبد ربه، مدير عام إدارة التدريب بمجموعة طلعت مصطفى، والأستاذة ماريز سامي خبيرة التواصل الرقمي، والأستاذ عمرو حسين رائد الأعمال بشركة Rise Up.

وقام الشباب المشاركون في منتدى أعمال القاهرة بتسجيل بياناتهم وسيرهم الذاتية في ٤ شركات كبيرة مشاركة في المنتدى، بهدف التقديم للالتحاق بعدد من الوظائف وفرص العمل التي توفرها هذه الشركات لشباب الرحاب ومدينتي.