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محمود مسلم

ضمن مسئوليتها المجتمعية .. طلعت مصطفى تطلق "منتدى أعمال القاهرة" لتأهيل شباب مشروعاتها لسوق العمل

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الوطن
03:12 م | الأحد 15 مايو 2022
مجموعة طلعت مصطفى

مجموعة طلعت مصطفى

إنطلاقاً من مسئوليتها المجتمعية و حرصا من مجموعة طلعت مصطفى على تأهيل الشباب من سكان مشروعاتها المختلفة لسوق العمل ومساعدتهم في ايجاد فرص التشغيل المناسبة ، وجهت مجموعة طلعت مصطفى دعوة لشباب مدينتي والرحاب وأصحاب الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، للمشاركة في النسخة الأولى من فعاليات "منتدى أعمال القاهرة " الذي يعقد يوم الخميس القادم الموافق 19 مايو بنادي مدينتي .

ويهدف منتدى الأعمال إلى توفير فرص عمل للشباب بالشركات المشاركة في المنتدى ،و توفير فرص لتدريب الشباب وطلاب الجامعات في مجموعة طلعت مصطفى خلال اجازة الصيف ، كما يهدف إلى تبادل الخبرات والأفكار بين الشركات المشاركة في المنتدى ، وتلقي الإستشارات الفنية لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

ويحاضر في المنتدى نخبة من الخبراء والمتخصصين فى مجالات التدريب و العلاقات التجارية و تطوير رواد الأعمال ، وهم الأستاذ/ مدحت ياسين ، إستشاري استراتيجي في ريادة الأعمال و مؤسس Cairo Business Community ، والأستاذ / مصطفى عبد ربه ، مدير عام إدارة التدريب بمجموعة طلعت مصطفى ، والأستاذة / ماريز سامي، خبير التواصل الرقمي ، و الأستاذ / عمرو حسين ، رائد الأعمال المقيم بشركة رايز أب .

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