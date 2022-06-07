عمرو سلامة يعرض كواليس مسلسل «ما وراء الطبيعة»: تُنشر لأول مرة (صور)

أعلن المخرج عمرو سلامة عن كواليس جديدة تنشر للمرة الأولى عن مسلسله «ما وراء الطبيعة»، الذي حقق نجاحاً كبيراً وقت عرضه عبر «نتفليكس»، في عام 2020، من تأليف أحمد خالد توفيق.

«سلامة» ينشر التخيل المبدئي للأفكار البصرية بـ«ما وراء الطبيعة»

ونشر عمرو سلامة مجموعة صور من كواليس المسلسل عبر حسابه الشخصي بموقع «فيسبوك»، وعلق عليها: «لأول مرة بنشر أول تخيل مبدئي لتصميم الأفكار البصرية لمسلسل ما وراء الطبيعة، اللي كانت في ملف عرض المسلسل لبيعه للمنصات».

وأضاف: «التصميمات كانت من إبداع المصمم البصري والفنان الاستثنائي محمد أبو الفتوح، اللي أنا طول عمري منبهر بشغله بالرغم إني عمري ما قابلته».

معلومات عن مسلسل «ما وراء الطبيعة»

مسلسل ما وراء الطبيعة، تم عرض على منصة «نتفليكس»، وهو مأخوذ عن سلسلة روايات بنفس الاسم للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق، ومن بطولة أحمد أمين، رزان جمّال وآية سماحة، ورؤية وإشراف إبداعي عمرو سلامة إخراج عمرو سلامة وماجد الأنصاري المنتج التنفيذي عمرو سلامة ومحمد حفظي، وكتابة الكاتب الرئيسي عمرو سلامة، وفريق الكتابة محمود عزت و دينا ماهر وعمر خالد.

وكانت كل حلقة تدور حول الأساطير الشهيرة في روايات «ما وراء الطبيعة»، بمثابة فيلم مستقل، وفي نفس الوقت الأحداث مترابطة في عنصر مشترك، الذي انطلق من الحلقة الأولى وهو «بيت الخضراوي».

وحقق مسلسل «ما وراء الطبيعة» نسب مشاهدات عالية في معظم البلدان العربية، ونجاحا ضخما، إذ تصدر قوائم الأعلى مشاهدة بين الكثير من الدول الأوروبية مثل فرنسا والنمسا ولوكسمبرج.