المخرج مرقس عادل يكشف موعد تصوير فيلم «بنات رزق»

يعيش المخرج مرقس عادل، حالة من النشاط الفني حاليًا، إذ ينتظر عرضه فيلمه الجديد «في القلب» بدور العرض، شهر أغسطس المُقبل، كما يواصل تصوير فيلم «في عز الضهر» للفنان العالمي مينا مسعود، حيث سينتهي منه شهر يوليو.

وكشف مرقس عادل، عن مصير فيلمه الجديد «بنات رزق»، موضحًا عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، أنَّه سيبدأ تحضيرات لهذا المشروع شهر نوفمبر المُقبل، لتنطلق بعدها مرحلة التصوير مُباشرة، إذ أنه ينتظر الانتهاء من فيلم «مينا مسعود» كاملًا.

تفاصيل فيلم «بنات رزق».. يُصور في عدة دول أجنبية

فيلم «بنات رزق» فكرة إسحاق إبراهيم، وسيناريو وحوار كريم شيرين، وإخراج مرقس عادل، وإنتاج الريماس للإنتاج الفني، لصاحبها إبراهيم إسحاق، ومن المُقرر انطلاق تصويره خلال الفترة القليلة المُقبلة، في عدة دول أوروبية وعربية، من بينها فرنسا وجورجيا والإمارات.

مرقس عادل يُجدد التعاون مع إسحاق إبراهيم بعد فيلم في القلب

ويشهد فيلم «بنات رزق» التعاون الثاني بين إسحاق إبراهيم والمخرج مرقس عادل، وذلك بعد فيلمهما الذي يحمل اسم في القلب، وجرى تصويره مؤخرًا بين مصر والإمارات، ومن المُقرر عرضه في السينمات خلال الفترة المُقبلة.

وينتظر المخرج مرقس عادل، عرض فيلمه الجديد في القلب، بالسينمات أغسطس المقبل، وهو من بطولة خالد سليم، ونسرين طافش، ومنة فضالي، وسوسن بدر، وهالة فاخر، وتوني ماهر، وإنجي كيوان، وهو سيناريو وحوار سمير ياسر، معالجة درامية، محمد حسين ألمظ وعادل مرسي.