انطلاق برنامج التمكين الاقتصادي للمرأة بدعم أمريكي 39 مليون دولار

أطلقت «كاترينا فوتوفات»، كبيرة المسئولين بمكتب القضايا العالمية للمرأة لدى وزير الخارجية الأمريكية، و«نيكول شامبين»، القائمة بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة، و«مارجريت سانشو»، القائمة بأعمال مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة بقيمة 39 مليون دولار ويستمر لمدة خمس سنوات، وتنفذه مؤسسة باثفايندر انترناشيونال، بالتعاون مع مجموعة من الشركاء الأمريكيين والمصريين.

استهداف 7 محافظات في برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة

وأوضحت كبيرة المسئولين بمكتب القضايا العالمية للمرأة لدى وزير الخارجية، أن البرنامج يعمل في 7 محافظات هي «القاهرة والجيزة والبحيرة وأسيوط والمنيا وقنا وسوهاج»، ويهدف إلى تحسين بيئة عمل المرأة في القطاع الخاص، وتوسيع نطاق الشمول المالي، والحد من العنف ضد النساء والفتيات.

وأشارت خلال مؤتمر التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، أنه من خلال البرنامج، تعتزم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بالتعاون مع الحكومة المصرية والمجتمع المدني وأصحاب المصلحة من القطاع الخاص، تعزيز قدرة المرأة على الوصول إلى الفرص الاقتصادية في مصر من خلال ثلاثة أهداف متكاملة يدعم بعضها البعض وهي:

- تحسين بيئة العمل للمرأة في اقتصاد القطاع الخاص.

- توسيع نطاق الشمول المالي للمرأة.

- الحد من الآثار الاجتماعية والاقتصادية للعنف ضد المرأة.

كما سيساهم البرنامج في المبادرات الوطنية التي تطلقها الحكومة المصرية لدعم التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة بما يتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة في مصر: رؤية 2030.

وأشارت إلى أنه العمل مع شركاء السوق لتطوير الحلول المبتكرة وقيادتها وتوسيع نطاقها واستدامتها ومناصرتها، للإلمام بالفوائد الاقتصادية والاجتماعية لسياسات وممارسات التمكين الشاملة للجنسين.

برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة

ويعد برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية جزءًا من استثمار الشعب الأمريكي في التنمية البشرية والاقتصادية في مصر.

وأكدت كاترينا فوتوفات، أنه على مدار أكثر من أربعة عقود من الزمان، ارتبط الشعب الأمريكي بشراكة مع الشعب المصري لتعزيز بيئة تُمكن جميع المصريين – ومن بينهم النساء والأقليات - أن يتمتعوا بحياة صحية ومنتجة.

ولفت إلى أنه منذ عام 1978، استثمرت الحكومة الأمريكية، من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، أكثر من 30 مليار دولار لدعم التنمية الاقتصادية في مصر، لضمان حصول الأجيال القادمة على الأدوات اللازمة للنجاح.