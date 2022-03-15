«سوبر وومان»: مشوار بدأ بـ«جلسات الحكي» والهدف تحقيق التمكين الاقتصادى للمرأة

يظل التمكين الاقتصادى هو الركيزة الأساسية للنهوض بحال المرأة، فمن دونه تصبح كشجرة فى مهب الريح بلا أرض صلبة تستند عليها، التقطت المهندسة المعمارية آية منير الفكرة بعد العمل لسنوات فى مجال التوعية بحقوق المرأة، وبعد حضور جلسات مساندة نفسية لسيدات من مختلف الفئات والأعمار، وقررت أن تغزلها بصبر وبهدوء كأنها خيوط تسعى بها لفتح باب الأمل للنساء من خلال مبادرة نسوية باسم «سوبر وومان».

«القصة بدأت بمرورى بتجربة طلاق واحتجت لمساندة نفسية، فكنت أنسق جلسات للدعم مع سيدات مررن بنفس التجربة لمحاولة تجاوز الألم والبحث عن كيفية البدء من جديد، وخلال تلك الجلسات اكتشفت أن الكثير من السيدات يعانين من غياب الوعى بحقوقهن، وحاجتهن للدعم النفسى، والأهم هو وجود مصدر مالى يمكنهن من مواصلة حياتهن فأطلقت مبادرة سوبر وومان»، قالتها «آية» فى سياق شرحها لسر إطلاق المبادرة عام 2016 مستهدفة سيدات مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية كمرحلة أولى، ليشمل عملها بقية المحافظات.

مؤسِّسة المبادرة: نسعى لتدريب 1000 سيدة وفتاة على التسويق الإلكترونى

بدأت المبادرة بحسب «آية»، من خلال جلسات حكى فى الزقازيق يتم فيها نشر التوعية بين النساء بحقوقهن وأبرز الظواهر التى يعانين منها وطرق مواجهتها مثل العنف المنزلى وأضرار الختان وزواج القاصرات، وضرورة متابعة الصحة الإنجابية والجنسية، على اعتبار أن توعية المرأة بهذه القضايا سوف تساعدها على تعلم لغة حوار تمكنها من المطالبة بحقوقها: «ردود الفعل الإيجابية على جهود المبادرة، دفعتنا إلى توسيع دائرة نشر أفكارنا، فقدمنا كثيراً من الحملات التوعوية عبر السوشيال ميديا، بل وقمنا بعقد لقاءات مع شخصيات عامة تشغل مناصب مهمة وداعمة للمرأة مثل المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية، ونقيب الأطباء فى القاهرة شيرين غالب».

يتكون فريق المبادرة أكثر من 30 متطوعاً بحسب «آية»، وهم لا يقتصرون فقط على النساء بل هناك رجال يقدمون خدماتهم بكل تفانٍ إيماناً منهم بحقوق المرأة: «بعد فترة قررنا أن يمتد تأثير مبادرة (سوبر وومان) إلى محافظات مصر كلها وليست محافظة واحدة، فأطلقنا حملات إعلامية عبر السوشيال ميديا مثل (بينك)، وهدفها التوعية بحقوق المرأة الجسدية والنفسية، و(سيكل) للتوعية بمفهوم الطب النفسى، و(انفترو) للتوعية بأهمية دور السينما والفن».

مؤخراً توجهت المبادرة بحسب «آية» إلى التركيز على الهدف الأهم وهو تمكين المرأة اقتصادياً، ووضع خطة لتدريب 1000 سيدة وفتاة على بدء مشروعاتهن الاقتصادية الخاصة: «بعد أن قدمنا جلسات حكى وحملات استفادت بها أكثر من 1000 سيدة، قررنا أن نتجه إلى التمكين الاقتصادى، وخطتنا خدمة 1000 سيدة أيضاً، من خلال تدريب مهنى وقانونى مع متخصصين محترفين على كتابة المحتوى والتسويق الإلكترونى، باعتبارهما وظائف جديدة بدأت تنتشر بكثافة، كما أنها فى صالح المرأة المعيلة التى تحتاج إلى تحقيق التوازن بين بيتها وعملها». التمويل الذاتى والتطوع هو أساس مبادرة «سوبر وومان» فهى لا تستهدف تحقيق الربح، ما يمنحها مصداقية واستمرارية بحسب «آية»، كما يمكنها من دعم جهود مبادرات نسوية أخرى مثل «براح آمن» ومؤسسات مثل «تدوين»، و«المرأة الجديدة»، و«قضايا المرأة المصرية»: «نقيم تأثيرنا من خلال التغيير الذى نلمسه فى حياة النساء اللاتى نتعامل معهن، وهو ليس هدفنا وحدنا بل كل المبادرات الداعمة للمرأة، والأجيال الصاعدة تستطيع تحقيق أهداف المبادرات باستخدام لغة شابة جديدة مرتبطة بالواقع».