الهلال الأحمر: 3 آلاف متطوع يشاركون في تقديم الخدمات الصحية على مستوى الجمهورية

أكدت جمعية الهلال الأحمر المصري، تعاونها مع وزارة الصحة المصرية في تطعيم المواطنين بلقاح كورونا بجميع أنحاء الجمهورية والوصول للمناطق النائية ذات معدلات تلقي اللقاح المنخفضة، وتشجيع المزيد من المواطنين على تلقي اللقاح من خلال فرق متنقلة تقوم بزيارات منزلية.

تطعيم 46% من العدد المستهدف

وأشار الهلال الأحمر في تقرير نشره على الصفحة الرسمية له عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إلى أنه حتى الآن تمكنت مصر من تطعيم 46% من العدد المستهدف، وهدفنا الوصول إلى 70% بنهاية 2022.

وأوضحت جمعية الهلال الأحمر، أن هناك 3 آلاف متطوع على مستوى الجمهورية يشاركون في تقديم الخدمات الصحية بهدف رفع الوعي الصحي، وتقديم الخدمات الطبية مثل قياس الضغط والسكر مع وجود أخصائي تغذية وأخصائي دعم نفسي.

وأشار إلى أن وحدة الصحة النفسية شاركت في تنفيذ الدعم النفسي الاجتماعي بالحدث الذي جمع عدداً من مرضى التصلب المتعدد، وذلك من خلال مجموعة من المتطوعين المتخصصين في الصحة النفسية بالهلال الأحمر المصري، وتنوعت الأنشطة ما بين جلسات دعم جماعية لمشاركة تجاربهم مع المرض وأعراضه المختلفة ومحاضرات توعوية حول الرعاية الذاتية وإدارة الضغوط وكيفية التعبير عن المشاعر وأهمية عمل مجموعات دعم للمساعدة على تخطي المراحل المتخلفة للمرض.

توزيع مساعدات عينية ومواد غذائية

ووزعت جمعية الهلال الأحمر في أواخر أبريل الماضي، المرحلة الأولى من المساعدات العينية، التي تشتمل على مواد غذائية، وذلك على أسر شمال سيناء، بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، كما قامت بتوزيع المرحلة الثانية من المساعدات العينية، التي تشمل مواد غذائية مقدمة لـ4 آلاف أسرة.