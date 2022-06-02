الهلال الأحمر: توزيع المرحلة الثانية من المساعدات العينية بشمال سيناء

أكدت جمعية الهلال الأحمر المصري، التعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومحافظة شمال سيناء، لتوزيع المرحلة الثانية من المساعدات العينية، والتي تشمل مواد غذائية مقدمة لـ4 آلاف أسرة.

وذكرت الجمعية على الصفحة الرسمية لها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن مجمل ما تم توزيعه 125 طن مواد غذائية، و250 طن دقيق عالي الجودة وغني بالألياف.

المرحلة الأولى شملت 1000 كرتونة مواد غذائية

وقامت جمعية الهلال الأحمر في أواخر شهر أبريل الماضي بتوزيع المرحلة الأولى من المساعدات العينية، والتي تشتمل على مواد غذائية، وذلك على أسر شمال سيناء، بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وجاءت مساعدات المرحلة الأولى في إطار المساعدات الإنسانية السنوية المقدمة لأسر شمال سيناء، وشملت 1000 كرتونة مواد غذائية، و2000 جوال دقيق، لافتة إلى أن مساعدات المرحلة الأولى قدرت بنحو 50 طنا من الدقيق، و24 طنا من المواد الغذائية.

تنفيذ الأنشطة من خلال 60 متطوعا

وأوضحت جمعية الهلال الأحمر أنه تم تنفيذ العديد من الأنشطة التعليمية، ضمن برنامج المهارات الحياتية للطلاب في المراحل الابتدائية والإعدادية بشمال سيناء، مشيرة إلى استهداف 2500 طالب وطالبة، كما تم تنفيذ الأنشطة من خلال 60 متطوعا بالجمعية، وذلك في إطار برنامج دعم الخدمات التعليمية المتكاملة للأطفال الأكثر احتياجا بمصر بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للطفولة.

تخفيف المعاناة الإنسانية فى مجالات الاغاثة

وأوضحت جمعية الهلال الأحمر أنه يتم التعريف بخدمات الجمعية وجهودها، وكذلك دورها في تخفيف المعاناة الإنسانية، خاصة في مجالات الإغاثة، وكذلك مواجهة الكوارث، وفي مجالات الصحة العامة والمجتمعية، حيث تتم التوعية بالعديد من المولات التجارية الكبرى.