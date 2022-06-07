عاجل.. أسماء الفائزين بجوائز الدولة التشجيعية لعام 2021 - 2022

اعتمد المجلس الأعلى للثقافة برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وبأمانة الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، نتيجة اجتماعه السابع والستين المخصص للتصويت على منح جوائز الدولة هذا العام.

وجاءت أسماء الفائزين في جوائز الدولة التشجيعية، كالآتي:

أولًا الفنون:

مشروعات الحفاظ المعماري والعمراني – المباني والنطاقات ذات القيمة، الدكتورة لولا محمد عادل جابر سالم ياقوت، عن العمل الفائز «ترميم وتدعيم الإنشاء الداخلي الخاص بتماثيل الأطفال الملائكة بمبنى قنصلية فرنسا العامة بالإسكندرية».

مجال التأليف السينمائي «السيناريو»: حجبت.

مجال النحت في الخامات الصلبة: الفنانة يوستينا شحاتة فهمي شحاتة عازر، عن العمل الفائز عن نحت «تمثال برونز 55 × 65 × 45 سم».

مجال التصوير Painting: الفنانة رانيا محمود أبو العزم دياب، عن العمل الفائز «لوحة تتكون من جزئين مساحة كل منهما (متر× متر) بألوان الزيت والأكريليك من معرض محمود أبو العزم وأسرته الفنية».

مجال رسم كتاب لطفل ما قبل المدرسة: الفنانة سالي سمير أحمد السيد حمادة، عن العمل الفائز «رسوم لكتاب بعنوان أشكال تملأ بيتي».

مجال التأليف المسرحي: الفنان محمد دسوقي سيد حسن، عن العمل الفائز «نص مسرحي بعنوان بلا أثر.

مجال الموال الشعبي – جمع وتوثيق: حنين طارق عبد الله فرج الله، عن العمل الفائز «كتاب بعنوان الموال المصرى تنويعات أدبية».

مجال العزف على آلات النفخ الخشبي فلوت أو اوبوا أو كلارينت أو فاجوط: العازف ريمون فوزي عطية عن العمل الفائز «عزف كونشيرتو موتسارت للكلارينت والأوركسترا بقيادة المايسترو شريف محيى الدين».

ثانيًا الآداب:

مجال السرد القصصي والروائي: حسام همام العادلي مصطفى محمد عدلي عن العمل الفائز «رواية بعنوان نجع بريطانيا العظمى»، ومحمد إبراهيم عبد العاطي إبراهيم عن العمل الفائز «متوالية قصصية بعنوان حارة عليوة.. سابقًا».

مجال شعر الفصحى والعامية: حسن عامر علي عامر عن العمل الفائز «ديوان بعنوان كالذي جرب الطريق»، وعبد الله محمد عبد الله السيد خليفة عن العمل الفائز «ديوان بعنوان يــَــــك».

مينا ناجي يفوز بجائزة الدولة التشجيعية في الترجمة

مجال الترجمة من العربية وإليها: مينا ناجي يوسف المصري عن العمل الفائز «ترجمة كتاب ضد الابتزاز المزدوج»، والدكتور علي محمد عبد اللطيف معوض عن العمل الفائز «ترجمة كتاب مختارات من مقالات مارايانو خوسيه دى لاررا».

مجال الدراسات الأدبية واللغوية: الدكتورة نهلة صلاح منصور أحمد عن العمل الفائز «كتاب الرهان الصهيوني وتحطيم الأساطير»، والدكتور شريف حتيتة الصافي جاد الله عن العمل الفائز «كتاب الرواية العربية الرائجة.

ثالثًا العلوم الاجتماعية:

مجال التاريخ والآثار وحفظ التراث: الدكتور علي متولي أحمد المتولي عن العمل الفائز «كتاب كمال الدين رفعت مقالات في الفكر والسياسة».

مجال الجغرافيا والبيئة والمياه والتغيرات المناخية: الدكتور جميل جمال عبد المعطي عبد الهادي عن العمل الفائز «بحث بعنوان The Possible Impacts Of Different Global Warming Levels on Major Crops In Egypt».

مجال الفلسفة والاجتماع والأنثروبولوجي: الدكتورة هبة جمال الدين محمد العزب عن العمل الفائز «كتاب بعنوان الدبلوماسية الروحية والمشترك الإبراهيمي.. المخطط الاستعمارى للقرن الجديد».

مجال التربية وعلم النفس: الدكتورة رشا عادل عبد العزيز إبراهيم عن العمل الفائز «بحث بعنوان فعالية برنامج إرشادي معرفي سلوكي في استخدام استراتيجيات مواجهة التنمر الإلكتروني لدى طلاب المرحلة الثانوية».

مجال الإعلام والتواصل الاجتماعي وتكنولوجيا المعلومات: الدكتور حسين حسنى عطية عبد النبي عن العمل الفائز «بحث بعنوان استخدامات المتزوجين لوسائل التواصل الاجتماعي وعلاقتها بظاهرة الطلاق في المجتمع المصري».

مجال علوم الإدارة: حجبت الجائزة.

مجال الكتاب والنشر والمكتبات والمتاحف: الدكتور بهاء إبراهيم عبد الحافظ رزق عن العمل الفائز «بحث بعنوان The Role Of Egyptian State Awards In Changing Researchers Performance In The Science and Technology Sector».

مجال الثقافة العلمية: حسام جابر علي الضمراني، عن العمل الفائز كتاب بعنوان «التحول الرقمي والثقافة المصرية رؤية 2030».

مجال العلوم الاقتصادية والقانونية: فاز بالجائزة التشجيعية في العلوم الاقتصادية والقانونية في فرع تجربة نظام المجلسين التشريعيين في البرلمان المصري الدكتور حسين أحمد مقداد عبد اللطيف عن العمل الفائز «بحث بعنوان تقييم تجربة نظام المجلسين التشريعيين في النظام الدستوري المصري»، وتم حجب باقي فروع العلوم الاقتصادية والقانونية.