عاجل.. شقيقة وزيرة الثقافة تنسحب من الترشح لجوائز الدولة منعا للحرج

في إطار انتظار بدء التصويت على الأسماء الفائزة بجوائز الدولة 2022، قال مصدر مسؤول بوزارة الثقافة، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الدكتورة إيمان عبدالدايم، الأستاذة بأكاديمية الفنون والتي رشحتها الأكاديمية للفوز بجائزة التفوق في الفنون، أعلنت انسحابها منعا للحرج.

ويعقد المجلس الأعلى للثقافة، حاليا اجتماعه الـ 67، برئاسة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، وبحضور الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة.

ويأتي الاجتماع بعد اكتمال النصاب القانوني بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، والدكتور طارق شوفي وزير التربية و التعليم والتعليم الفني، وقيادات وزارة الثقافة، وأعضاء المجلس الأعلى للثقافة، ومن بينهم الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، والكاتب يوسف القعيد، والدكتور علاء عبد الهادي رئيس اتحاد الكتاب.

ويتضمن الاجتماع عرض جدول الأعمال، وللتصويت على منح جوائز الدولة هذا العام بأفرعها «النيل، التقديرية، التفوق»، في المجالات الثلاثة: «الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية»، من واقع الأسماء التي تم ترشيحها من قبل لجان الفحص والتي عملت على مدار الأشهر الماضية، إضافةً إلى اعتماد الترشيحات الخاصة بجوائز الدولة التشجيعية، والتي أقرتها لجان الفحص الخاصة بها في الفروع الُمعلن عنها.

قيمة جوائز الدولة

وتبلغ قيمة جوائز الدولة، 500 ألف جنيه لجائزة النيل، و200 ألف جنيه لجائزة الدولة التقديرية، و100 ألف جنيه لجائزة التفوق، و،50 ألف جنيه لجائزة الدولة التشجيعية في مجالات الآداب والفنون والعلوم الاجتماعية.