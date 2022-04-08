شباب «هيئة الطاقة الذرية» يحصدون جائزتين من جوائز الدولة التشجيعية

أعلنت هيئة الطاقة الذرية حصول الدكتور السيد رمضان السيد، مدرس الميكروبيولوجي بمركز البحوث النووية، على جائزة الدولة التشجيعية في العلوم البيولوجية، وحصول الدكتور عبدالمنعم عيد عبدالمنعم، مدرس فسيولوجيا الدواجن بمركز البحوث النووية، على جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الزراعية.

وأكدت هيئة الطاقة الذرية في بيان صحفي، أن الدكتور عمرو الحاج رئيس الهيئة، هنأ الباحثين مشيرا إلى أنهما يمثلان نموذجين مشرفين للعلماء الشبان بالهيئة الذين يحملون رسالة المدرسة العلمية بالهيئة التي تسعى دائما لرفعتها على الصعيد المحلي والدولي.

إنتاج المواد الفعالة كتطبيق سلمي للطاقة النووية

وقالت الهيئة في البيان إن حصول الدكتور السيد رمضان السيد على الجائزة، جاء نتيجة أبحاثه المتميزة في استخدام الفطريات لإنتاج بعض الادوية الهامة مثل المثبط المناعي حمض «الميكوفينوليك»، والأدوية المضادة للسرطان مثل التاكسول والفينبلاستين، كذلك ابتكار طرق جديدة في تحضير المواد النانوية باستخدام الفطريات كمصدر منخفض التكلفة وصديق للبيئة علاوة علي استخدام الاشعاع في استحداث طفرات مفيدة ونافعة من تلك الكائنات الدقيقة المستخدمة لإنتاج المواد الفعالة كتطبيق سلمي للطاقة النووية، وكذلك استغلال المخلفات الزراعية والصناعية في إنتاج الأدوية والمضادات الحيوية والمواد النانوية لضمان التخلص الآمن من تلك المخلفات الملوثة للبيئة.

استخدام بدائل عضوية متنوعة

وأشارت الهيئة إلى أن حصول الدكتور عبدالمنعم عيد عبدالمنعم، على جائزة الدولة التشجيعية جاء نتيجة أبحاثه المتميزة في استخدام بدائل عضوية متنوعة عوضًا عن المستحضرات الاصطناعية للحصول على منتج داجني ليس فقط آمن بل ومحفز ومحسن لوظائف جسم الانسان، كذلك استخدام بعض الأعلاف غير التقليدية مثل تفل الزيتون وكسب الفول السوداني وكسب الكتان وبذور الكانولا كاملة الدسم، مخلفات المجازر كدهون الدواجن كبدائل اقتصادية وتقوم برفع الكفاءة الإنتاجية والاقتصادية لسد العجز في الأعلاف بمصر، كما تم اختبار إضافة تفل الزيتون كمخلف من المخلفات الزراعية في علائق السمان الياباني البياض مما ينتج عنه فائدة مزدوجة تتمثل في تخفيض تكلفة الإنتاج وتدوير المخلفات الزراعية وكذلك إنتاج وتحسين جودة البيض، وختاما استخدام مواد عضوية أو حيوية صديقة للبيئة لتحسين الحالة الفسيولوجية والمناعية والإنتاجية للدواجن تحت ظروف الجو الحار.