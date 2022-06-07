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إعلان جوائز الدولة للتفوق في الآداب والفنون والعلوم الاجتماعية 2022

منح جائزة الدولة للتفوق لاسم المستشارة الراحلة تهاني الجبالي

كتب:

إلهام زيدان
04:41 م | الثلاثاء 07 يونيو 2022
إعلان جوائز الدولة 2022

إعلان جوائز الدولة 2022

أعلن المجلس الأعلى للثقافة، جوائز الدولة للتفوق لعام 2022، وجاءت كالتالي:

الفنون:

جمال السيد حسين محمد «جمال ياقوت»، وأحمد محمد علي عبد الكريم «أحمد عبدالكريم».

الآداب:

ريم أحمد رفعت أحمد بسيوني «ريم بسيوني»، وعمرو فؤاد محمد دوارة «عمرو دوارة».

العلوم الاجتماعية:

المستشارة الراحلة تهاني محمد السيد حسب الله الجبالي «تهاني الجبالي»، وإيمان محمد عبد المنعم عامر «إيمان عامر»، وأحمد حسين حسن حسنين «أحمد حسنين».

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إلهام زيدان
بقلم إلهام زيدان

مسئول الملف الثقافي والأدبي.