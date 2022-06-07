إعلان الفائزين بجوائز الدولة اليوم.. تعرف على قيمة كل جائزة

في غضون ساعات يعقد المجلس الأعلى للثقافة اجتماعه السنوي السابع والستين، المخصص للتصويت على منح جوائز الدولة هذا العام برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة وبأمانة الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، وذلك في الساعة 12 ظهرا بمقر المجلس الأعلى للثقافة.

جوائز الدولة 2022

يأتي انعقاد هذا الاجتماع بحضور أعضاء المجلس الذين يحق لهم التصويت لاختيار الفائزين بجوائز الدولة والبالغ عددهم 36 عضوًا، للتصويت على منح جوائز الدولة بأفرعها ـ النيل، التقديرية، التفوق في المجالات الثلاثة: الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية من واقع الأسماء التي تم ترشيحها من قبل لجان الفحص والتي عملت على مدى الأشهر الماضية، إضافةً إلى اعتماد الترشيحات الخاصة بجوائز الدولة التشجيعية، والتي أقرتها لجان الفحص الخاصة بها في الفروع الُمعلن عنها.

ويتم اختيار الفائزين من الأسماء المرشحة ووفق الآلية التالية:

جائزة النيل:

وحسب الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للثقافة: قيمة كل جائزة من جوائز النيل للمبدعين المصريين، وكذلك جائزة النيل للمبدعين العرب خمسمائة ألف جنيه وميدالية ذهبية، ولا يجوز تقسيمها.

1) جائزة النيل فرع الآداب:

ترشح للفوز بجائزة النيل فرع الآداب كل من الروائي إبراهيم عبدالمجيد، الشاعر فاروق جويدة.

2) جائزة النيل فرع الفنون:

ترشح لجائزة النيل فرع الفنون كل من: المخرج داوود عبد السيد، والمخرج محمد فاضل.

3) جائزة النيل في العلوم الاجتماعية:

ترشح لجائزة النيل في العلوم الاجتماعية كل من: اسم الراحل الدكتور رجائي عطية، الدكتور محمد رياض.

4) جائزة النيل للمبدعين العرب:

ترشح لجائزة النيل للمبدعين العرب كل من: الدكتور على عبد الله خليفة، والدكتور قيس العزاوي.

جائزة الدولة التقديرية:

قيمة كل جائزة من جوائز الدولة التقديرية: مائتا ألف جنيه وميدالية ذهبية، ولا يجوز تقسيمها أو منحها لشخص واحد أكثر من مرة واحدة.

سيتم اختيار 3 مرشحين من أصل 6 مرشحين في كل فرع للحصول على جائزة الدولة التقديرية في فروعها الثلاثة «الآداب، الفنون، العلوم الاجتماعية».

1) جائزة الدولة التقديرية في الآداب:

الأديب كمال رحيم، الدكتور محمد أبو الفضل بدران، الدكتور عبد الرحيم الكردي، الدكتور يوسف نوفل، والدكتور صابر عبد الدايم، والدكتور أسامة أبو طالب.

2) جائزة الدولة التقديرية في الفنون:

الدكتور أحمد نبيل، الدكتور حمدى عبد الله، والفنان رشوان توفيق، الدكتور عبد العليم زكى، الدكتورة سهير حواس، والكاتبة فاطمة المعدول.

3) جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية:

الدكتور أحمد القناوي، والدكتور أحمد عبد الخالق، والدكتور حسن سلامة، الدكتور حسن السعدي، والدكتور سعيد إسماعيل، والدكتور عبد السلام أبو قحف، الدكتور محمد نعمان جلال، والدكتور معتز سيد عبدالله.

جائزة الدولة للتفوق:

قيمة كل فرع من هذه الفروع 100000 جنيه وميدالية فضية، ولا يجوز تقسيمها، أو منحها لشخص واحد في ذات الفرع أكثر من مرة واحدة.

سيتم اختيار مرشحين اثنين من أصل 4 مرشحين في كل فرع، للفوز بجائزة الدولة للتفوق في فروعها الثلاثة «الآداب – الفنون – العلوم الاجتماعية»:

1) جائزة الدولة للتفوق في الآداب:

الشاعر إبراهيم داوود، الدكتورة ريم بسيوني، السيناريست عبد الرحيم كمال، المؤرخ المسرحي الدكتور عمرو دوارة.

2) جائزة الدولة للتفوق في الفنون:

حنان راضي، إيمان عبد الدايم، الدكتور جمال ياقوت، أحمد عبد الكريم.

3) جائزة الدولة للتفوق في العلوم الاجتماعية: إيمان عامر، أحمد حسنين، أحمد نبوي، أحمد رجب، اسم الراحلة المستشارة تهاني الجبالي، على سليمان.