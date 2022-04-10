أستاذ بجامعة المنيا يحصل على جائزة الدولة التشجيعية في العلوم

هنأ الدكتور مصطفى عبد النبي، رئيس جامعة المنيا الدكتور طارق مسعد إسماعيل بدير، المدرس بكلية العلوم، لفوزه بجائزة الدولة التشجيعية في العلوم التكنولوجية التي تخدم مجالات العلوم الطبية، وذلك بعد إعلان مجلس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس مجلس الأكاديمية والدكتور محمود صقر، رئيس الأكاديمية، عن أسماء الفائزين بجوائز الدولة التي ضمت (جوائز النيل، التقديرية، التفوق، والتشجيعية)، وبلغ عددها 59 جائزة لـ 58 عالمًا.

دعم الجامعة لجهود أعضاء هيئة التدريس والباحثين

وأكد «عبد النبي»، حرص جامعة المنيا على تعزيز البحث العلمي وربط مخرجاته باحتياجات التنمية الشاملة للمجتمع، ودعم الجامعة لجهود أعضاء هيئة التدريس والباحثين لتحقيق ما تصبوا إليه من تقدم منشود على كافة الأصعدة، متمنيا له بمزيد من التوفيق بما يضمن تعزيز قدرة الجامعة التنافسية بين مثيلاتها من الجامعات، وتقديم خدماتها لمجتمعها المحيط وتحقيق النهضة لمصر.

اختبارات الميدتيرم إلكترونيًا

علي جانب آخر، أدى أكثر من 870 طالبًا وطالبة بالفرقة الثانية بكلية الطب بجامعة المنيا، اختبارات أعمال السنة الميدتيرم للفصل الدراسي الثاني إلكترونيًا، في مادة الصحة والمرض في المجتمع، وذلك بمركز الاختبارات الالكترونية بالجامعة، وذلك ضمن الاختبارات الإلكترونية التي يؤديها طلاب كليات القطاع الطبي، تمهيدًا لتحويل جميع الاختبارات بشكلها الالكتروني لجميع كليات الجامعة.

وقال رئيس جامعة المنيا، إنه تم توفير كافة سبل الراحة للطلاب لأداء امتحاناتهم، حيث تواجد داخل قاعات مركز الاختبارات الالكترونية فريق تقني متكامل؛ لتذليل اية معوقات تواجه الطلاب.

وأشار الدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن امتحانات الطب البشري ستستمر حتى 23 من يونية القادم، وكلية التمريض تستمر حتي الرابع عشر من أبريل الجاري، وتبدأ امتحانات طب الأسنان في الثامن من مايو القادم وتستمر حتى نهايته.