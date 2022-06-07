السيسى يبحث التعاون المشترك مع المبعوث الخاص لرئيس جمهورية زيمبابوي

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم المبعوث الخاص لرئيس جمهورية زيمبابوى سيمباراش مومبنجيجوي، وذلك بحضور السفير كوامي موزاوازي الرئيس التنفيذي لمعهد المعرفة الأفريقية، والسفير شيبا شومبياوندا سفير جمهورية زيمبابوي بالقاهرة.

بحث التعاون الفني وبناء القدرات ودعم البنية التحتية

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس طلب نقل تحياته إلى أخيه الرئيس إيمرسون منانجاجوا، مؤكداً الأهمية التي توليها مصر لتعزيز العلاقات التي تربطها بشقيقتها زيمبابوي في مختلف المجالات، لاسيما التبادل التجاري والاستثمار، إلى جانب التعاون الفني وبناء القدرات ودعم البنية التحتية.

كما أشار الرئيس السيسي إلى حرص مصر على تعظيم التنسيق والتشاور مع زيمبابوي، فيما يتعلق بسبل تعزيز آليات العمل الأفريقي المشترك، سواء المؤسسية أو السياسية أو التنموية، بما يساهم في تحقيق النمو والاستقرار الذي تصبو إليه الدول الأفريقية.

التعاون المشترك بين مصر وزيمبابوي

من جانبه؛ أعرب المسؤول الزيمبابوي عن تشرفه بلقاء الرئيس، ناقلاً له رسالة خطية من أخيه الرئيس منانجاجوا، التي أكد فيها اهتمام بلاده لتطوير مسار العلاقات الثنائية ودفع أطر التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين على شتى الأصعدة، والتطلع إلى الاستفادة من خبرة الدولة المصرية في المشروعات التنموية خاصة ما يتعلق بمجال التشييد والبناء في ضوء اعتزام زيمبابوي بناء متحف ضخم مخصص لعرض تاريخ ومسيرة التحرير الإفريقية، أخذاً في الاعتبار أن مصر كان لها دور محوري ورائد في تلك المسيرة الأفريقية.