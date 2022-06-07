عاجل.. الرئيس الأوكراني: علينا تحقيق سيطرة شاملة على كامل أراضينا

قال الرئيس الأوكراني، فولودمير زيلنيسكي، اليوم الثلاثاء، إنّه يجب أن تحقق كييف سيطرة شاملة على كامل الأراضي الأوكرانية، وفق نبأ عاجل نقلته شبكة «سكاي نيوز عربية».

وفي وقت سابق قال الرئيس الأوكراني: «إننا نتحمل في مدينة سيفيرودونتسك الشرقية المضطربة لكنه قال عن القوات الروسية هناك المزيد منهم وهم أقوى»، وجاءت تصريحات زيلينسكي بعد أن التقى بقوات في الخطوط الأمامية في ليسيتشانسك المجاورة، يوم الأحد.

وزير الخارجية الأمريكي يقدم دعمه لأوكرانيا

من جهته قدم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين دعمه يوم الاثنين للتقارير التي تفيد بأن روسيا سرقت حبوبًا من أوكرانيا لإعادة بيعها، حتى في الوقت الذي تمنع فيه موسكو البلاد من تصدير الذرة الخاصة بها.

وأكد «بلينكين» في مؤتمر بوزارة الخارجية حول قضايا الأمن الغذائي الناشئة عن غزو أوكرانيا: «هناك تقارير موثوقة... أن روسيا تسرق صادرات الحبوب الأوكرانية لبيعها من أجل أرباحها».