اكتشفت علاقاته النسائية.. القبض على المتهمة بقتل زوجها في المرج

ألقت أجهزة الأمن القبض على المتهمة في واقعة مقتل زوجها بسبب اكتشافها خيانته لها بمنطقة المرج، وذلك بعد أن تلقى قسم شرطة المرج بلاغا من أهالي المنطقة بوجود رائحة كريهة داخل شقة سكنية.

التحقيق مع المتهمة في مقتل زوجها

تباشر جهات التحقيق بشرق القاهرة، التحقيق مع الزوجة المتهمة في واقعة مقتل زوجها، التي أنكرت علاقتها بالجريمة، معللة بأنها كانت خارج المنزل، وذلك بعد أن صرحت النيابة بدفن المجني عليه «عامل»، بعد انتهاء تقرير الصفة التشريحية، وأمرت بسرعة التحريات حول الواقعة.

اعترافات المتهمة وإنكارها للجريمة

وأدلت المتهمة أمام جهات التحقيق، باعترافاتها وأنكرت تلك الواقعة، وقالت إنها تركت المنزل بسبب خلافات بينهم، بعد أن اكتشفت خيانة زوجها مع سيدة أخرى، وكشفت التحقيقات أن الزوجة بعد اكتشافها خيانة الزوج، ضربته بمفك، وتركته غارقا في دمائه، وتركته جثة هامدة، وأخذت أداة الجريمة وذهبت إلى منزل شقيقها.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة المرج بلاغ من أهالي المنطقة يفيد في وجود رائحه كريهة داخل شقة سكنية، وعلى فور انتقل رجال المباحث، إلى محل الواقعة وتبين صحة البلاغ، حيث عثروا على جثمان شاب في عقد الثالث من العمر متعفنة بها إثر ضرب بالرقبة، وتبين من تحريات المباحث أن وراء تلك الواقعة زوجته بعد ما اكتشفت خيانة الزوج لها، وبإعداد الأكمنة تم ضبط المتهمة، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.