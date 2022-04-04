ملخص مسلسل أحلام سعيدة الحلقة 3.. علاقة عاطفية بين غادة عادل وهجرس

شهد مسلسل أحلام سعيدة الحلقة 3 أحداثا مشوقة، بدأت بتفاقم الخلافات بين يسرا التي تلعب دور «فريدة هانم»، وشقيقها الذي يجسد شخصيته الفنان عماد رشاد.

ملخص مسلسل أحلام سعيدة الحلقة 3

وتوالت أحداث مسلسل أحلام سعيدة الحلقة 3 بمحاولة «شيرين» التي تلعب دورها غادة عادل للتقرب من كل من «ديدي هانم» يسرا، و«ليلى» وتجسد دورها مي كساب.

وترفض «ديدي» التعارف أو التقرب من «شيرين»، أو أي شخص وتفضل العيش بمفردها، خاصة بعد محاولات شقيقها الذي يلعب دوره الفنان عماد رشاد، والذي يقع في خلافات معها.

وسرعان ما تكونت صداقة بين كل من «شيرين وليلى»، حيث قامت الأخيرة بدعوة الأولى لتناول الغداء في بيتها، ضمن ملخص مسلسل أحلام سعيدة.

غادة عادل تقرر الدخول في علاقة عاطفية

وبعد عدة محاولات فاشلة من مقابلة «عرسان» للزواج، قررت «شيرين» الدخول في علاقة عاطفية بعد أن شعرت بإعجابها تجاه «طارق» صديق زوج شقيقتها، والذي يلعب دوره تامر هجرس.

فيما انتهت أحداث الحلقة بإخبار «ليلى» بنبأ سار، بعد أن كشف لها طبيبها الخاص بأنها يمكنها الإنجاب مرة ثانية بعد أن كانت فقدت أملها في الإنجاب من زوجها حازم، ويلعب دوره الفنان نور محمود.